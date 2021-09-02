Два самолёта до Новосибирска отправили на посадку в Барнаул

Фото: "Аст-54"

Два самолёта, которые должны были приземлиться в новосибирском Толмачёво, направили на посадку в Барнаул из-за туманов над воздушной гаванью. Как сообщают жители Новосибирска в группе АСТ-54, в небе видны круглые следы, которые оставили самолёты.

При попытке сесть в Толмачёво Boeing 747 авиакомпании Cargolux, который вылетел из Чжэнчжоу, сделал семь кругов над городом. Согласно данным сайта flightradar24.com, Boeing 747 направили в Кузбасс, московский самолёт и лайнер из Сочи – в Барнаул. Причиной стал густой туман.

Тем временем над городом продолжают кружить несколько самолётов, которые не могут приземлиться из-за густого тумана. Среди них есть и тяжёлые грузовые суда.