Размер материнского капитала в 2022 году вырастет до 503 тысяч рублей

Размер материнского капитала за первого ребёнка в России в 2022 году вырастет до 503 тысяч рублей, а за второго – до 665 тысяч. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

"В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребёнка и 665 009 рублей на второго ребёнка", – цитирует Котякова РИА Новости.

Котяков отметил, что если семья ранее получила материнский капитал за первого ребёнка, то доплата на второго составит 161 772 рубля.

Ранее сообщалось, что материнский капитал на улучшение жилищных условий с использованием кредитных средств в Алтайском крае направят 1268 семей.