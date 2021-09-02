"Росводоканал" стал партнёром всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг"

Группа компаний "Росводоканал" стала партнёром Всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг – 2021" и учредила специальную номинацию "Река начинается с капли". Премию вручат журналистам региональных СМИ, которые, по мнению жюри, наиболее интересно и доступно расскажут читателям о положительном опыте государственно-частного партнёрства в сфере водоснабжения и водоотведения в российских регионах.

"Для нас важно, чтобы жители России как можно больше узнали о позитивных примерах такого партнёрства. Мы убеждены, что хорошие новости обладают большой созидательной силой, мотивируют на развитие и достижение качественных результатов, которые сегодня очень нужны и отрасли ЖКХ, и людям, которые в ней работают", – подчеркнул генеральный директор группы компаний "Росводоканал" Антон Михальков.

"Росводоканал" активно реализует возможности государственно-частного партнёрства для обновления коммунальной инфраструктуры в Воронеже, Тюмени, Архангельске и Орске. В декабре 2020 года "Росводоканал" и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ создали национального оператора в сфере ЖКХ для развития и модернизации отрасли водоснабжения и водоотведения России.

Добавим, что ежегодный журналистский конкурс организован Альянсом руководителей региональных СМИ России и проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Формат конкурса предполагает широкий охват электронных и печатных СМИ, издательских домов, информационных агентств, интернет-порталов. Свыше тысячи работ ежегодно поступают в оргкомитет конкурса, более 50 СМИ из российских регионов являются информационными партнёрами конкурса. Подробнее о "Золотом Гонге – 2021" на сайте АРС-ПРЕСС.