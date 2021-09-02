В Барнауле на месяц перекроют участок улицы в центре города

В Барнауле коммунальщики на месяц перекроют улицу в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В Барнауле с 13 сентября на два месяца будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части улицы Песчаной от здания № 190 до переулка Революционного. Это связано с проведением работ по строительству тепловой сети", – сказано в сообщении.

Участников движения просят быть внимательными при выборе маршрута.

Ранее сообщалось, что коммунальщики временно отключат горячую воду для устранения повреждения на теплосети диаметром 500 мм. Аварию обнаружили у дома № 61 по проспекту Ленина.