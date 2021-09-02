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Навстречу к звёздам. Как будет выглядеть купол в новом планетарии Барнаула

, ИА "Амител"
Сейчас идёт установка нового инновационного купола
Фото: 'Толк'

Фото: "Толк"

Здание кинотеатра "Родина" в Барнауле, которое реконструируют под планетарий, готовится к монтажу купола с оборудованием для показа космического репертуара. Для этого в одном из залов сделают огромный металлический каркас, на который и ляжет натяжной купол, пишет "Толк" со ссылкой на архитектора Александра Деринга, который занимается реконструкцией помещения. Сейчас в будущем планетарии разбирают полы, потолки, лестницу и делают стены.

"Сейчас ремонтно-реставрационные работы сосредоточены в одном из залов, где будет планетарий. Они уже выполнены примерно на 30-40%. Впереди – самый интересный и сложный этап по установке купола, специального программного оборудования и его наладке", – пояснил Деринг.

Диаметр нового купола составит девять метров. Такой же величины он сейчас и в старом здании планетария на проспекте Сибирском. Новое оборудование позволит лучше видеть звёзды. Также установят новое звуковое оборудование. Зрительный зал будет рассчитан на 45 посадочных мест со специальными креслами. В центре разместится новый проектор, отдельно сделают площадку для лектора.

Купол, по словам Деринга, установят к концу сентября. Далее в "Родине" продолжат ремонт других помещений. Появятся классы для лекций. Дизайн стен тоже изменится кардинально. Снаружи здание останется прежним, так как фасад является памятником архитектуры краевого значения. Поменяют только вывеску "Родина" на "Планетарий". Окончательно работы по реконструкции объекта растянутся на два года.

Напомним, решение о переносе в "Родину" нынешнего "звёздного дома" окончательно приняли в 2019 году, когда здание, в котором он сейчас находится, вернули приходу Крестовоздвиженской церкви. В 2019 году на тот момент глава Барнаула Сергей Дугин подписал договор о безвозмездной передаче здания городского планетария местной епархии. Свою подпись под документом также поставил митрополит Барнаульский и алтайский Сергий.

После поиска подходящего помещения под "звёздный дом" было решено остановиться на здании кинотеатра "Родина".

Барнаульский же планетарий был открыт в марте 1950 года. Он располагается в здании бывшей Крестовоздвиженской церкви на проспекте Сибирском. Эта постройка 1857 года является памятником истории и архитектуры. В стране сейчас 15 подобных планетариев. Барнаульский был открыт после войны шестым в России.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

2.09.2021 12:41
- гость -

Отлично!

2.09.2021 12:54
М

Богу богово, а планетарию - добротное здание. Пожалуй наиболее удачное разруливание давних споров в плане сохранения культурного наследия зданий.

2.09.2021 15:20
Гость

Вот интересно, как впишется церковь в концепцию реконструируемого парка "Изумрудный"? Или теперь с епархией придется согласовывать проект парка и проводимые там мероприятия?

2.09.2021 17:16
Виктор

Можно было наоборот — "Родину" перестроить в церковь, а Планетарий оставить там, где он есть

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