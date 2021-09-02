Ещё 26 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае

26 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб, инфекция стала причиной смерти в 21 случае.
Всего за время пандемии умерло 4749 человек, из которых 3613 – из-за COVID-19.
Также в регионе зарегистрировали 249 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 70 922 человека.
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 74, Бийск – 23, Рубцовск – 18, Славгород – 11, Новоалтайск – 10, Заринск – 9, Камень-на-Оби – 7, Змеиногорский и Кулундинский районы – по 6 заболевших, Курьинский, Мамонтовский, Павловский районы – по 5 заболевших, Бийский, Калманский, Локтевский, Первомайский, Поспелихинский, Тальменский, Третьяковский, Угловский районы – по 4 заболевших, Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 3 заболевших , Немецкий национальный, Табунский, Троицкий районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Ключевской, Романовский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.
Выздоровел ещё 181 человек. Всего за время пандемии от COVID-19 вылечились 53 807 пациентов.
Комментарии
Уровень смертности дикий по сравнению с другими регионами. А по вновь выявленным враньё. В районах гораздо больше болеют, да и не все районы почему-то попадают в статистику. В районах не делают пцр, а тесты все ложно-отрицательные. Да и от реальной статистики толку то что. Важно, что победить эту заразу мы не в силах.
2.09.2021 13:25
Гость
Поэтому успокойтесь и научитесь жить вместе и с этой заразой , как с миллионом других зараз. Этот вирус с нами навсегда. Возвращайтесь уже к обычной, нормальной жизни! Хватит уже обращать внимание на всю эту "статистику"!
2.09.2021 13:40
- гость -
Поэтому успокойтесь и научитесь жить вместе и с этой заразой , как с миллионом других зараз. Этот вирус с нами навсегда. Возвращайтесь уже к обычной, нормальной жизни! Хватит уже обращать внимание на всю эту "статистику"!
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Думаешь, если голову сунуть в песок, проблемы сразу исчезнут? Безответственно думать, что всё хорошо, обязательно нужно делать всё, что от каждого зависит, чтобы снижать заболеваемость - носить маски, мыть руки, по возможности избегать столпотворений, прививаться.
А ваша инфантильная философия "Забудь о проблемах! Давай веселиться!" - это уровень ребенка.
14:24 +++++++++
2.09.2021 14:24
- гость -
2.09.2021 14:35
гость
Жертвам первого канала бессмысленно что-то объяснять. Мозг промыт до кристального блеска
Антипрививочники, заканчивайтесь молча!