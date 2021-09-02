Ещё 26 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае

26 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб, инфекция стала причиной смерти в 21 случае.

Всего за время пандемии умерло 4749 человек, из которых 3613 – из-за COVID-19.

Также в регионе зарегистрировали 249 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 70 922 человека.

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 74, Бийск – 23, Рубцовск – 18, Славгород – 11, Новоалтайск – 10, Заринск – 9, Камень-на-Оби – 7, Змеиногорский и Кулундинский районы – по 6 заболевших, Курьинский, Мамонтовский, Павловский районы – по 5 заболевших, Бийский, Калманский, Локтевский, Первомайский, Поспелихинский, Тальменский, Третьяковский, Угловский районы – по 4 заболевших, Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 3 заболевших , Немецкий национальный, Табунский, Троицкий районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Ключевской, Романовский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Выздоровел ещё 181 человек. Всего за время пандемии от COVID-19 вылечились 53 807 пациентов.