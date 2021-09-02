Президент школы и историк. Одноклассница рассказала о мальчике, поправившем Путина

Одноклассница Никанора Толстых, поправившего оговорку Владимира Путина во время открытого урока во Владивостоке, рассказала о нём. Об этом сообщает "КП".
"Я училась с Никанором до десятого класса. Он добрый и ответственный. <…> Всегда проявлял активность во всех мероприятиях, показывал себя как настоящий активист. Трудолюбивый, всегда помогал в вопросах учёбы", – сказала девочка.
По её словам, Никанор очень много времени уделяет образованию, любит историю и принимает участие в олимпиадах. Школьница также отметила, что мальчика избирали президентом школы, а с директором у него сложились хорошие отношения.
Напомним, что в ходе встречи со школьниками Владимир Путин назвал Северную войну, которую вёл Пётр I, Семилетней. На это отреагировал один из присутствующих на встрече с главой государства школьников. Мальчик поправил президента, а Путин поблагодарил его за уточнение.
Директор школы, в которой учится мальчик, назвала его поступок наглостью.
Комментарии
"с директором у него сложились хорошие отношения"
А теперь как будет ? Вот так слабость человеческая (услужливость в данном случае) всё разрушает.
"Если духом ты слаб и безмерно собою гордишься
Если славы добиться любыми путями стремишься
Знай в беде и в нужде ты с обманом и с ложью смиришься
И под натиском силы ты воле чужой покоришься"
2.09.2021 13:48
ПЕТР
Ну 9 месяцев до выпускного уж потерпит его присутствие в школе
Кружи печаль,
Ты видишь в этом мире,
Лишь разрушения начал,
Которые несли в себе другие.
Хорошее начало... надо будет дописать.
"Никанор любит учится" - профессионалы амика
Да-да.... надо было писать "Никанор любить учится"
Правильно сделал. Ибо такие лица чешут невесть что, все их боятся поправлять, а так хоть смотришь СССР не только калоши ваяло. А директор роль тряпки не более того.
МВД объявило пожизненно нежелательным пребывание в России школьника Никанора Толстых после инцидента на открытом уроке с президентом России Владимиром Путиным. Ведомство предложило указавшему на ошибку президента мальчику отправиться в Швецию, чьи власти "проплатили данную провокацию".
"В публичном высказывании Толстых допустил выражения, искажающие историческую правду и нарушающие закон о защите государственных символов. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Спор школьника с российским лидером возмутил не только директора его школы, но и министра просвещения Сергея Кравцова. Он уже извинился за допущенную ошибку в некоторых учебниках истории и подчеркнул, что работа по ее исправлению активно ведется.
"Во всех учебниках истории Северная война будет заменена на Семилетнюю к началу новой учебной недели", - подчеркнул он.
В мире нет больше новостей кроме этого школьника или культ личности некоторых достиг уже такого уровня, что поправлять его кажется событием на уровне всей страны?