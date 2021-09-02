Президент школы и историк. Одноклассница рассказала о мальчике, поправившем Путина

Одноклассница Никанора Толстых, поправившего оговорку Владимира Путина во время открытого урока во Владивостоке, рассказала о нём. Об этом сообщает "КП".

"Я училась с Никанором до десятого класса. Он добрый и ответственный. <…> Всегда проявлял активность во всех мероприятиях, показывал себя как настоящий активист. Трудолюбивый, всегда помогал в вопросах учёбы", – сказала девочка.

По её словам, Никанор очень много времени уделяет образованию, любит историю и принимает участие в олимпиадах. Школьница также отметила, что мальчика избирали президентом школы, а с директором у него сложились хорошие отношения.

Напомним, что в ходе встречи со школьниками Владимир Путин назвал Северную войну, которую вёл Пётр I, Семилетней. На это отреагировал один из присутствующих на встрече с главой государства школьников. Мальчик поправил президента, а Путин поблагодарил его за уточнение.

Директор школы, в которой учится мальчик, назвала его поступок наглостью.