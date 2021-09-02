Долг россиян по просроченным кредитам достиг рекордной отметки

В начале сентября 2021 года просроченная задолженность россиян перед банками достигнет рекордной отметки 955 миллиардов рублей. Как заявил президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) и председатель Совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев в разговоре с газетой "Известия", в следующем году сумма может превысить триллион.
Мехтиев отметил, что, несмотря на рост абсолютных показателей, в относительном выражении с начала года долги снизились и составили 4,2% в общем портфеле. Наибольший объём невыплат, около 60%, находится в сегменте потребительских кредитов.
"Нередко, когда потребительский кредит выступает вторым или третьим в корзине потребителя, то, учитывая, что он не является залоговым, в случае финансовых сложностей клиент в начале прекращает выплаты именно по данному обязательству", – отметил Мехтиев.
Издание отмечает, что ситуация находится на контроле у ЦБ, исследования которого показали, что в среднесрочной перспективе возможен рост проблемных задолженностей. Эксперты полагают, что негативный сценарий в виде массовых дефолтов возможен в том случае, если банки откажутся от консервативной политики кредитования, а у потребителей резко упадёт платежеспособность.
Комментарии
Надо было сразу, в начале 2000-х не допустить этой ситуации с кредитами. Тогда и цены на всё, от путёвок до жилья, были бы сейчас ниже
а данные то поди ФССП подает? так вот, завели исполнительное производство за штраф о котором я не знал, ибо он на проданный автомобиль. Авто продан 22 апреля, штраф получен 27 апреля, по понятным причинам понятия о нем не имел.
Оплатил эти бестыжие 500р через госуслуги , как того просил сайт ФССП. оплата прошла 19 августа. Сегодня 2 сентября, штраф так и висит. До приставов не дозвониться.
Через ГОСуслуги заявку создал на закрытие исполнительного производства, приложил чек с госуслуг, пришел отказ, мол недостаточно данных - должен.
Сегодня дозвонился по номеру указанному в исполнительном производстве, отфутболили в другой отдел. кое как дозвонился в другой отдел - там послали обратно, мол на вас нет данных.
Я к чему......возможно эти данные тоже не верные. ФССП не работет, информацию не обновляют. Бардель