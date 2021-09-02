Четверг, 2 Сентябрь, 20:55

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,19
€ 86,39
13°


6312185 +23508
Обь
75см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Долг россиян по просроченным кредитам достиг рекордной отметки

, ИА "Амител"
В следующем году общая задолженность может превысить триллион рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В начале сентября 2021 года просроченная задолженность россиян перед банками достигнет рекордной отметки 955 миллиардов рублей. Как заявил президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) и председатель Совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев в разговоре с газетой "Известия", в следующем году сумма может превысить триллион.

Мехтиев отметил, что, несмотря на рост абсолютных показателей, в относительном выражении с начала года долги снизились и составили 4,2% в общем портфеле. Наибольший объём невыплат, около 60%, находится в сегменте потребительских кредитов.

"Нередко, когда потребительский кредит выступает вторым или третьим в корзине потребителя, то, учитывая, что он не является залоговым, в случае финансовых сложностей клиент в начале прекращает выплаты именно по данному обязательству", – отметил Мехтиев.

Издание отмечает, что ситуация находится на контроле у ЦБ, исследования которого показали, что в среднесрочной перспективе возможен рост проблемных задолженностей. Эксперты полагают, что негативный сценарий в виде массовых дефолтов возможен в том случае, если банки откажутся от консервативной политики кредитования, а у потребителей резко упадёт платежеспособность.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.09.2021 13:56
Виктор

Надо было сразу, в начале 2000-х не допустить этой ситуации с кредитами. Тогда и цены на всё, от путёвок до жилья, были бы сейчас ниже

2.09.2021 14:06
krash

а данные то поди ФССП подает? так вот, завели исполнительное производство за штраф о котором я не знал, ибо он на проданный автомобиль. Авто продан 22 апреля, штраф получен 27 апреля, по понятным причинам понятия о нем не имел.

Оплатил эти бестыжие 500р через госуслуги , как того просил сайт ФССП. оплата прошла 19 августа. Сегодня 2 сентября, штраф так и висит. До приставов не дозвониться.
Через ГОСуслуги заявку создал на закрытие исполнительного производства, приложил чек с госуслуг, пришел отказ, мол недостаточно данных - должен.

Сегодня дозвонился по номеру указанному в исполнительном производстве, отфутболили в другой отдел. кое как дозвонился в другой отдел - там послали обратно, мол на вас нет данных.


Я к чему......возможно эти данные тоже не верные. ФССП не работет, информацию не обновляют. Бардель

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
20:43
В барнаульских школах усилят родительский контроль за питанием 0
20:14
Предпринимателя обвинили в даче взятки директору детского лагеря в Алтайском крае 0
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 2 сентября 0
19:17
Коммунальщикам придется расширить зону работ над поврежденной теплосетью в центре Барнаула 0
18:45
Алтайские полицейские рассказали подробности обнаружения пропавшего после линейки мальчика 0
18:31
Ураган "Ида" пришёл в Нью-Йорк. В городе затопило метро и объявлен режим ЧС 0
18:11
Более 80% барнаульских многоэтажек готовы к отопительному сезону 0
17:51
Алтайские осуждённые 1 сентября прошли "Школу аборигенов" и спасались от эпидемии 1
17:39
Пропавший после линейки в Барнауле мальчик вернулся домой 1
17:21
Минфин собирается упростить возврат денег жертвам мошенников 0
17:03
Предпринимателям стал доступен предодобренный овердрафт к расчётному счету в ВТБ 0
16:55
В РПЦ оценили присвоение Иисусу титула "первого коммуниста в новом времени" 1
16:43
Десять домов культуры отремонтировали в Алтайском крае 0
16:21
Пожарные спасли четверых человек при пожаре в барнаульской многоэтажке 2
16:06
"Вы просто ахнете". Зюганов назвал имя первого коммуниста в истории человечества 4
15:57
Новый автобусный маршрут появился в Барнауле 6
15:43
11 объектов животного мира в России считаются вероятно исчезнувшими 1
15:24
Участница Олимпийских игр проведёт мастер-класс по катанию на роликах в Рубцовске 0
15:13
"Росводоканал" стал партнёром всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг" 0
14:51
Песков о школьнике, поправившем Путина: "Никакая это не наглость" 10
14:38
"Болевая точка". Власти сохранят режим ЧС в Яровом из-за проблемной ТЭЦ 1
14:25
Учебный год – с карантина. Родители отправили больного ковидом ребёнка на линейку в Бийске 42
14:09
Программу туристического кешбэка за поездки по России продлят на зиму 0
13:48
Эмигрировавшие россияне стали чаще возвращаться в Алтайский край 5
13:39
Президент школы и историк. Одноклассница рассказала о мальчике, поправившем Путина 10
13:25
Долг россиян по просроченным кредитам достиг рекордной отметки 2
13:09
Ещё 26 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае 6
12:53
Против барнаульских бизнесменов прекратили дела об "откате" экс-главе Минздрава Алтая 2
12:43
Стоп-кадр. Шуфутинский уже готов перевернуть календарь в Барнауле 7
12:27
В Барнауле на месяц перекроют участок улицы в центре города 1
12:20
Навстречу к звёздам. Как будет выглядеть купол в новом планетарии Барнаула 4
12:10
Проплаченный Старцевым. Жена погибшего в драке на Старом базаре обвинила эксперта во лжи 21
11:52
6,5 тысячи жителей Барнаула на сутки останутся без горячей воды 0
11:39
Размер материнского капитала в 2022 году вырастет до 503 тысяч рублей 2
11:19
Для туристических городов Алтайского края разработают специальные дизайн-коды 2
11:06
С пандой по зебре. Первоклассникам Барнаула рассказали, как безопасно добраться до школы 6
10:52
Два самолёта до Новосибирска отправили на посадку в Барнаул 2
10:33
Удар не был летальным. Эксперт выступил на заседании по делу о драке на Старом базаре 33
10:19
Барнаульский суд признал запрещённой информацию на сайте, продающем БАДы и витамины 6
10:03
На предприятии "Содружество" в три раза сократили время производственного процесса 1
09:58
Директор воркутинской школы назвала наглостью замечание школьника Путину 45
09:45
На Алтае сельчанин хотел заготовить дрова на зиму, но попал под уголовную статью 10
09:29
Школьник поправил Путина во время разговора об истории на открытом уроке 17
09:14
Ольга Бузова показала себя без косметики и попыталась сымитировать оргазм 11
08:57
1 сентября в Барнауле 11-летний мальчик вышел из школы и пропал 8
08:44
Обновлённая сборная России по футболу вничью сыграла с Хорватией 1
08:26
Сдать за 60 секунд. Рынок аренды в Барнауле "трясёт" от небывалого спроса и роста цен 34
08:08
Терапевт назвала группы людей с повышенным риском смерти при COVID-19 2
07:51
Полуобнажённая учительница исполнила танец живота на линейке в хабаровской школе 33
07:33
Слушай себя, бей первым, учи математику. Редакция amic.ru о своих главных школьных уроках 4
07:18
Эксперты назвали заметный симптом рака крови 0
07:03
Такой же, только детский: в Tele2 рассказали, как настроить тариф для ребёнка 0
06:50
Везучие Скорпионы и проблемные Козероги. Кому гороскоп на сентябрь обещает деньги и любовь 0
06:35
Экологическая катастрофа. Алтайский фотограф съездил в Арктику и наткнулся на трупы зверей 11
06:16
Не знакомься и не стригись. Что поможет 2 сентября избежать несчастья 3
06:02
Ночные заморозки. О погоде в Алтайском крае 2 сентября 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.