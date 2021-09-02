Программу туристического кешбэка за поездки по России продлят на зиму

Программу туристического кешбэка для тех, кто путешествует по России, распространят на зимние путёвки. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, пишет РИА новости.

"Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон следующего года в этом году", – заявила она.

Догузова отметила, что получить кешбэк можно будет за поездки с 15 января по апрель включительно, а также с 1 октября 2022 года по середину декабря. Таким образом, он не затронет новогодние праздники.

Условия программы остаются прежними. Оплатить туристическую путёвку нужно будет онлайн-картой "Мир", в течение пяти дней на неё автоматически вернётся 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров.