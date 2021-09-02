"Болевая точка". Власти сохранят режим ЧС в Яровом из-за проблемной ТЭЦ

Снимать режим ЧС в Яровом пока нецелесообразно, считает министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. Об этом он заявил 2 сентября на заседании правительства, где обсуждали подготовку региона к предстоящему отопительному сезону. Министр уверен, что сейчас Яровое готово к зиме намного лучше, нежели два года назад. Тем не менее нерешённых проблем ещё слишком много. Ростехнадзор выявил больше 100 нарушений, некоторые из которых могут серьёзно сказаться на прохождении отопительного сезона.

Напомним, режим ЧС в Яровом ввели поздней осенью 2019 года. Состояние местной ТЭЦ тогда оставляло желать лучшего, из-за чего в городе постоянно происходили коммунальные аварии. В морозы жители оставались в промерзающих квартирах без отопления. Региональным властям пришлось контролировать ситуацию с ТЭЦ в ручном режиме. На станции сменилась компания, которая её эксплуатирует, а изучить обстановку на объекте пригласили специалистов СГК и Бийского котельного завода.

По словам Химочки, все эксперты сошлись во мнении: на ТЭЦ в Яровом огромные теплопотери, которые нужно снижать.

"В сетях теплопотери составляют около 30% – это уже огромный показатель. А внутри самой ТЭЦ потери вообще невозможно оценить. По отдельным узлам и агрегатам просто отсутствуют приборы учёта", – рассказал министр.

Кроме того, он отметил, что минимальная мощность станции не сбалансирована с объёмами потребления. Другими словами, летом на ТЭЦ в Яровом жгут намного больше угля, чем требуется.

"Как пример: в Рубцовске живут 144 тысячи человек. И на горячее водоснабжение летом в сутки тратят около 80 тонн угля. А в Яровом всего 18 тысяч жителей. И там уходит 120 тонн топлива в сутки", – подсчитал Химочка.

Поэтому главной задачей в Яровом, уверен министр, является сокращение затрат угля и уменьшение теплопотерь. Для этого на станции установят недостающие приборы учёта.

Тем не менее Химочка считает, что надёжность ТЭЦ в Яровом намного выше, чем два года назад. Сейчас там заканчивают текущий ремонт и готовятся уверенно войти в отопительный сезон. На объекте уже отремонтировали один котёл и завершают починку второго. К началу октября планируется завершить и ремонт третьего котла.

Угля на станции тоже хватает запасом. Сейчас на ТЭЦ закупили 15 тыс. тонн – в три раза больше нормативов. Ещё столько же поступит в ближайшее время, что позволить станции спокойно работать до декабря.

Правда, в сибирском Ростехнадзоре ситуацию оценивают не так радужно. Замруководителя ведомства Андрей Плешивцев подчеркнул, что на объекте выявили 120 нарушений. Некоторые из них – очень серьёзные.

"Есть серьёзнейшие нарушения, которые могут непосредственно повлиять на прохождение отопительного периода. Например, отсутствуют экспертизы по состоянию котлов и дымовой трубы. Никто ведь не хочет повторения ситуации с трубой на ТЭЦ-2. По ремонту котла документы нам пока не предоставили. Кто, как и чем его ремонтировал – непонятно", – возмутился Плешивцев.

Специалист уверен, в Яровом меры нужно принимать "незамедлительно". Поэтому он предложил составить дорожную карту работ и спрашивать с исполнителей "ежедневно".

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко согласился с тем, что снимать режим ЧС в Яровом преждевременно. Поэтому вопрос с обстановкой на ТЭЦ продолжат контролировать коллективно. Глава региона подчеркнул, что Яровое всё ещё остается "болевой точкой" на карте края.