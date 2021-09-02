Песков о школьнике, поправившем Путина: "Никакая это не наглость"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с мальчиком, поправившем оговорку Владимира Путина. Песков не считает поступок ребёнка наглостью.

"Мы убеждены, что никто ребёнка не отчислит, тем более такого талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость", – сказал пресс-секретарь президента журналистам.

Напомним, что в ходе встречи со школьниками Владимир Путин назвал Северную войну, которую вёл Пётр I, Семилетней. На это отреагировал один из присутствующих на встрече с главой государства школьников. Мальчик поправил президента, а Путин поблагодарил его за уточнение.

Директор школы, в которой учится мальчик, назвала его поступок наглостью.