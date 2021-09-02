Песков о школьнике, поправившем Путина: "Никакая это не наглость"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с мальчиком, поправившем оговорку Владимира Путина. Песков не считает поступок ребёнка наглостью.
"Мы убеждены, что никто ребёнка не отчислит, тем более такого талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость", – сказал пресс-секретарь президента журналистам.
Напомним, что в ходе встречи со школьниками Владимир Путин назвал Северную войну, которую вёл Пётр I, Семилетней. На это отреагировал один из присутствующих на встрече с главой государства школьников. Мальчик поправил президента, а Путин поблагодарил его за уточнение.
Директор школы, в которой учится мальчик, назвала его поступок наглостью.
Комментарии
Буду надеяться, что этот комментарий Пескова — "охранная грамота" для школьника, и он доучится без эксцессов
А куда ему (Пескову) деться, если Президент согласился с учеником?!
Молодец Песков. Приятно такое слышать. Мальчик одаренный .
Теперь черед Вечернего Киселя и попы скабеевой
Не верю сам себе- в первый раз в жизни прочитал и понял, что сказал Песков
После урока звонок: срочно переписать все учебники по истории, везде должно быть написано про семилетнюю войну.
И как же теперь "директрисса" будет переобуваться?
Вот такое вот знание истории у нашего победителя Печенегов. Всего лишь в 3 раза ошибся со сроками войны.
Шпулькин хотел поумничать и даже тут умудрился об0сраться.
Но!
Прозвучало: не отчислит!
То есть могли-бы.
Тогда за что могут?