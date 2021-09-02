Предпринимателям стал доступен предодобренный овердрафт к расчётному счету в ВТБ

Овердрафт – это услуга, которая позволяет проводить платежи при нехватке денег на счёте: кредитные средства для этого доступны в любой момент. С 1 сентября клиенты среднего и малого бизнеса могут получить в ВТБ кредит до 10 миллионов рублей в форме овердрафта. Кредит оформляется и выдаётся онлайн без дополнительных документов и залогового обеспечения.

Размер овердрафта для каждого клиента банк рассчитывает автоматически, исходя из оборотов по счёту. Поручительство для оформления кредита не требуется, комиссия за выдачу и неиспользованный лимит не взимается. Начисление процентов предусмотрено только за ту сумму, которую тратит клиент.

"Стратегия ВТБ направлена на поддержку предпринимателей на всех этапах развития бизнеса и 100-процентную цифровизацию продуктов и услуг. Наше новое предложение позволит клиентам всегда своевременно расплачиваться с контрагентами, даже если собственных средств на счёте недостаточно, или когда ситуация является экстренной", − отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Предложение клиенты получают в интернет-банке для бизнеса. Им достаточно подтвердить одобренный лимит и контактные данные, выбрать счёт для подключения овердрафта и подписать оферту квалифицированной электронной подписью. Обработка сделки занимает пять минут, и уже в течение дня клиент сможет начать пользоваться овердрафтом. Задолженность погашается автоматически в конце дня из поступлений на счёт.

"Одним из приоритетов проводимой в ВТБ технологической трансформации является доступность всех финансовых услуг для клиентов в онлайн-режиме. Безопасность онлайн-операций обеспечивается за счёт применения электронной подписи и современных алгоритмов шифрования клиентских данных", − сообщил руководитель департамента технологического развития корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ Филипп Майзенбер.

Кредитом могут воспользоваться юридические лица и ИП, имеющие расчётный счёт в ВТБ, при условии срока ведения бизнеса не менее 12 месяцев. Условия по ставкам, лимитам и срокам рассчитываются индивидуально для каждого клиента.