Участница Олимпийских игр проведёт мастер-класс по катанию на роликах в Рубцовске

Участница Олимпийских игр Ольга Сементина проведёт мастер-класс по катанию на роликах в Рубцовске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Научиться или повысить свой уровень катания на роликах смогут все желающие в возрасте от четырёх лет и старше. При себе нужно иметь ролики, шлем, налокотники, наколенники и защиту на запястья.

Также по предварительной заявке можно будет бесплатно взять инвентарь у организаторов. Для этого нужно позвонить по телефону (3855) 79-24-70 или написать на электронный адрес sport_sparta@mail.ru, указав свои контактные данные и размер обуви.

Мероприятие пройдёт 4 сентября в 11 часов на стадионе "Спарта".