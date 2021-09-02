11 объектов животного мира в России считаются вероятно исчезнувшими. Такие подсчёты по результатам последней "инвентаризации" животного мира перед созданием новой редакции Красной книги представили в Минприроды, сообщает "Коммерсантъ".
Речь идёт об атлантическом осетре, аборигенной популяции балтийского осетра, красноногом ибисе, чернобрюхом глухаре, овсянке Янковского, тюлене-монахе, кулане и лошади Пржевальского.
Сейчас в новую версию Красной книги включены 443 объекта животного мира и 676 видов растений. Общая площадь особо охраняемых природных территорий с учётом морской акватории сейчас превышает 240 млн га, или 13% от общей площади России.
Комментарии
Лошадь П. была в московском зоопарке. Помню.