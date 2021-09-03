Шуфутинов день. Мемы про третье сентября заполонили соцсети

За окном третье сентября, а это значит, что Михаил Шуфутинский календарь перевернул. Традиционно в этот день (и за несколько дней до) соцсети накрывает волной мемов о знаменитой песне шансонье. Из-за привязки к малоизвестной дате и припеву в упадническом духе композиция стала одним из символов наступающей осени.

Завтра во все соц сети как всегда ворвется Шуфутинский pic.twitter.com/QF6yEb7rHL — Raleigh (@fake_rainbow) September 2, 2021

Завтра заполыхают костры рябины..

3 сентября все-таки... pic.twitter.com/J9V5YRkfDC — Старушка веселушка (@Plom33) September 2, 2021

Мем, который актуален только два дня в году.

3 сентября.

31 августа. pic.twitter.com/4M0AfgrtsX — Пионер ☭ (@PioneerLost) August 30, 2021

Скоро (завтра) величайший праздник осени — #3сентября или шуфутинов день, ну а сегодня день когда все еще всерьез! pic.twitter.com/hAbviEXPQw — Колывано-Бджолария LPR (@fake_LNR) September 2, 2021

Доброе утро. Хорошего всем дня и крепкого здоровья.



Завтра "И снова 3 сентября." 😁 pic.twitter.com/wbkPkoQnr7 — Отец Русской 🇷🇺 Демократии (@Home_cat_Barsik) September 2, 2021

Уже можно начинать, ну там жечь костры рябин или ещё рано?🤔#3сентября pic.twitter.com/gJKSoa2qGp — Андрей Подтыкало (@AndreyPodtykalo) August 31, 2021

уже сентябрь скоро 3 сентября pic.twitter.com/6AiAamrfxh — хватайка (@hto_tama) August 31, 2021

Канье: Donda выйдет 3 сентября

Шуфутинский: че смысле???

Канье: вопросов нет, бро. — Andrey Maximov ♐ (@AndreyMaximovv) August 29, 2021