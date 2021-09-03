Шуфутинов день. Мемы про третье сентября заполонили соцсети

За окном третье сентября, а это значит, что Михаил Шуфутинский календарь перевернул. Традиционно в этот день (и за несколько дней до) соцсети накрывает волной мемов о знаменитой песне шансонье. Из-за привязки к малоизвестной дате и припеву в упадническом духе композиция стала одним из символов наступающей осени.
Шуфутинский pic.twitter.com/Lljb0SHSCp— феечка винкс✨ (@tupoye_chmo) August 28, 2021
Завтра во все соц сети как всегда ворвется Шуфутинский pic.twitter.com/QF6yEb7rHL— Raleigh (@fake_rainbow) September 2, 2021
Совсем скоро #3сентября!!!@WattsBernhard #Шуфутинский #мемы pic.twitter.com/Cq1RcP8h4X— Потрясающий Уотс Бернгард🙏🏻 (@WattsBernhard) August 31, 2021
Завтра заполыхают костры рябины..— Старушка веселушка (@Plom33) September 2, 2021
3 сентября все-таки... pic.twitter.com/J9V5YRkfDC
Мем, который актуален только два дня в году.— Пионер ☭ (@PioneerLost) August 30, 2021
3 сентября.
31 августа. pic.twitter.com/4M0AfgrtsX
Скоро (завтра) величайший праздник осени — #3сентября или шуфутинов день, ну а сегодня день когда все еще всерьез! pic.twitter.com/hAbviEXPQw— Колывано-Бджолария LPR (@fake_LNR) September 2, 2021
Доброе утро. Хорошего всем дня и крепкого здоровья.— Отец Русской 🇷🇺 Демократии (@Home_cat_Barsik) September 2, 2021
Завтра "И снова 3 сентября." 😁 pic.twitter.com/wbkPkoQnr7
Уже можно начинать, ну там жечь костры рябин или ещё рано?🤔#3сентября pic.twitter.com/gJKSoa2qGp— Андрей Подтыкало (@AndreyPodtykalo) August 31, 2021
уже сентябрь скоро 3 сентября pic.twitter.com/6AiAamrfxh— хватайка (@hto_tama) August 31, 2021
Канье: Donda выйдет 3 сентября— Andrey Maximov ♐ (@AndreyMaximovv) August 29, 2021
Шуфутинский: че смысле???
Канье: вопросов нет, бро.
Байден знал про 3-е сентября и потому перенес встречу с Зеленским на 1-е— Усатый Аватарик (Роман Григорьев) (@usaty_avatarik) August 30, 2021
Лишил нас возможностм поржать и помемасить
А вот такое ты видел!?#3сентября завтра! pic.twitter.com/caah4C8u5N— Гарри Гольдберг (@bormotolOk) September 2, 2021
Комментарии
Главное,что мелодия хорошая,крутая )
В Шуфутинов день не рекомендуется заводить тесто,а подметать полы следует только в случае крайней необходимости.Радио на кухне должно быть постоянно включенным.
Кому интересна эта волосатая обезьяна с его блеяньем ?