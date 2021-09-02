Десять домов культуры отремонтировали в Алтайском крае

В рамках федерального проекта "Культура малой родины" в Алтайском крае отремонтировали десять домов культуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

2 сентября для первых посетителей двери открывает районный Дом культуры в селе Тогул, на ремонт которого из федерального и краевого бюджетов направили 5,2 миллиона рублей.

Во вторник, 7 сентября, планируют открыть дома культуры в Баевском районе и селе Степном Родинского района. В пятницу, 10 сентября, гостей ждут в обновлённых домах культуры в селе Приобском Быстроистокского района и посёлке Северном Первомайского района.

До конца года завершат ремонтные работы ещё на двух сельских объектах культуры – в Третьяковском и Хабарском районах.

Всего в 2021 году на текущий ремонт домов культуры выделили более 40 миллионов рублей.