В РПЦ оценили присвоение Иисусу титула "первого коммуниста в новом времени"

Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе оценил заявление Геннадия Зюганова о том, что Иисус был первым коммунистом. Слова Кипшидзе передаёт РИА Новости.

"Не считаем корректным и уместным сравнивать воплотившегося Бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм. Однако напоминаем о том, что двери православных храмов остаются открытыми для верующих представителей всех российских партий", – сказал Кипшидзе.

Напомним, что ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Иисус Христос был "первым коммунистом в новом времени". В качестве доказательств он сравнил Нагорную проповедь Иисуса и "Моральный кодекс строителя коммунизма".