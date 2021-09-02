В РПЦ оценили присвоение Иисусу титула "первого коммуниста в новом времени"

Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе оценил заявление Геннадия Зюганова о том, что Иисус был первым коммунистом. Слова Кипшидзе передаёт РИА Новости.
"Не считаем корректным и уместным сравнивать воплотившегося Бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм. Однако напоминаем о том, что двери православных храмов остаются открытыми для верующих представителей всех российских партий", – сказал Кипшидзе.
Напомним, что ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Иисус Христос был "первым коммунистом в новом времени". В качестве доказательств он сравнил Нагорную проповедь Иисуса и "Моральный кодекс строителя коммунизма".
Комментарии
Библию читать важно. Например, чиновники могут прочесть слова Иоанна Крестителя из 3 главы Евангелия от Луки:
12.Сборщики налогов тоже пришли креститься и спросили его: «Учитель, а что делать нам?»
13 Он сказал им: «Не требуйте с людей больше, чем положено».
14 «А нам что делать?» — спрашивали его воины. Он сказал им: «Никого не притесняйте, никого ложно не обвиняйте и довольствуйтесь тем, что получаете за службу».