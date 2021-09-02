Минфин собирается упростить возврат денег жертвам мошенников

Минфин РФ работает над механизмом упрощённого возврата средств жертвам мошенников. Как сообщил замминистра Алексей Моисеев в интервью РИА Новости, система включает в себя упрощение взаимодействия кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов.

В апреле Минфин сообщил, что прорабатывает законодательные меры по возврату денег жертвам мошенников. В России фиксируется низкий уровень возвращения клиентам банков похищенных мошенниками средств. Это связано с тем, что злоумышленники с помощью методов социальной инженерии убеждают своих жертв добровольно поделиться секретной информацией. При этом если клиент сам выдал все данные, то банк по закону может не возвращать ему деньги.

"Мы предлагаем законодательно дать возможность Банку России и МВД оперативно реагировать на информацию о мошенничестве и быстро получать решение суда по блокировке дальнейших действий. Потому что сейчас человек, после того как его обманули, идёт в полицию, пишет заявление, там возбуждают уголовное дело, и на расследование уходит несколько месяцев, а деньги тем временем уже давным-давно в офшорах или просто обналичены", – отметил Моисеев.

При этом замминистра считает, что упрощение необходимо, чтобы быстро реагировать на информацию жертвы о мошенниках и "тормозить деньги, пока они далеко не ушли".