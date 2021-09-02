Алтайские осуждённые 1 сентября прошли "Школу аборигенов" и спасались от эпидемии

В колониях и следственных изоляторах Алтайского края прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний. К обучению приступили 865 осуждённых, сообщает УФСИН по региону.

В барнаульском филиале вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 2 при ЛИУ-1 "Урок знаний" посвятили Году науки и технологий в России. Его ключевой темой стала генетика. Осуждённых познакомили с истоками и основоположниками генетики. В рамках занятия разыграли миниатюру "Школа аборигенов". Главными действующими персонажами стали коренные жители далёкого острова, которые подверглись страшной эпидемии. А выручать их пришлось одному из учителей, объясняя принципы безопасности и бытовой грамотности.

Для учащихся ИК-3 "Урок знаний" тоже посвятили Году науки и технологий. С использованием мультимедийной презентации осуждённым рассказали о великих русских учёных и изобретателях разных лет. Для учеников провели тематическую викторину. Отличившиеся получили памятные призы – канцелярские принадлежности.

В СИЗО-2 осуждённые из отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения ко Дню знаний подготовили плакаты на тему "Год науки и технологий. Генетика и качество жизни". Кроме того, клирик храма Казанской иконы Божией Матери, помощник благочинного города Бийска по тюремному служению, иерей Димитрий Камбалин провёл с осужденными беседу "Учение – свет".

В пресс-службе УФСИН напомнили, что все осуждённые в возрасте до 30 лет обязаны получить среднее образование в местах лишения свободы. Все, кто старше, тоже могут окончить школу, но уже по своему желанию. После завершения обучения им вручается аттестат.