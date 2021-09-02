Предпринимателя обвинили в даче взятки директору детского лагеря в Алтайском крае

Индивидуальному предпринимателю предъявили обвинение в даче взятки директору детского лагеря в Михайловском районе Алтайского края. По версии следователей, бизнесмен решил "проплатить" контракт на ремонт в здании организации.

"По данным следствия, в период с конца 2018 по 2020 год обвиняемый частями передал взятку директору детского оздоровительного учреждения в Михайловском районе на общую сумму более 129 тысяч рублей. Взятка предназначалась за принятие должностным лицом решений о заключении контрактов по осуществлению ремонта в здании лагеря в пользу предпринимателя", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий"). Суд избрал предпринимателю меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Уголовное дело по обвинению директора детского лагеря сейчас уже рассматривается судом.