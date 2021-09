Ураган "Ида" пришёл в Нью-Йорк. В городе затопило метро и объявлен режим ЧС

Ураган "Ида", атаковавший Америку, добрался до северо-востока страны. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение. Рекордное число осадков парализовали работу метро в Нью-Йорке. На кадрах, которые выкладывают местные жители, видно, как бурлящие реки воды заливают "подземку". Из-за погодных условий отменили сотни рейсов в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, международном аэропорту Ньюарк Либерти и аэропорту Ла-Гуардия, сообщает "Интерфакс".

По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли восемь человек, среди которых двухлетний ребёнок. Ожидается, что "Ида" продолжит двигаться в северном направлении по региону Новая Англия. Ранее ураган обрушился на штат Луизиана. Стихия полностью обесточила самый большой город – Новый Орлеан, 900 тысяч человек остались без электричества.

BREAKING: Flooding right now in Short Hills, New Jersey. This is downtown! 😱



Gov. Murphy declares state of emergency due to tropical storm #Ida. #njwx pic.twitter.com/0EWWfqHRpZ