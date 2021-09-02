В барнаульских школах усилят родительский контроль за питанием

В школах Барнаула усилят родительский контроль за организацией горячего питания. Как сообщает пресс-центр мэрии, в школе № 31 состоялось выездное совещание на тему готовности образовательных учреждений столицы к организации питания детей в новом учебном году.

Как сообщает пресс-центр мэрии, в совещании приняли участие руководители администрации Барнаула, депутаты АКЗС и Барнаульской городской Думы, представители Роспотребнадзора, Совета женщин при главе города, общественных организаций, родители учащихся.

Как отметил председатель городского комитета по образованию Андрей Муль, на организацию горячего питания в 2021 году направлено 370 млн рублей. На ремонт и приобретение технологического оборудования в школьные столовые в 2020 году выделено почти 40 млн рублей, в текущем году – 16,2 млн рублей. Кроме того, из городского бюджета выделено 16 млн рублей на услуги накрывания столов.

Муль подчеркнул, что прошлый учебный год дал богатый опыт по организации горячего питания в начальных классах, в этом году процесс организован с учётом всех выявленных моментов и потребностей школьников. Кроме того, в Барнауле успешно функционирует система родительского контроля.

Для школы № 31 и многих других КШП "Глобус" составляет меню на 12 дней с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Как рассказала Евгения Луковская, исполнительный директор по производству комбината, при включении новых блюд в меню специалисты обязательно отслеживают обратную связь: беседуют с детьми и родителями лично и по телефону, проводят большую просветительскую работу.