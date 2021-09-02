Президент Польши объявил о введении режима ЧС на границе с Белоруссией

Президент Польши утвердил решение о введении режима чрезвычайной ситуации в регионах на границе с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС.

"Только что президент принял решение выдать распоряжение о введении чрезвычайного положения", – сказал пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.

Чрезвычайное положение вводится на участке польско-белорусской границы на отдалении 3 км от неё. Это решение затронет 115 населённых пунктов в Подляском воеводстве и 68 – в Люблинском, на востоке республики.

Отмечается, что решение вступит в силу после его публикации в официальном источнике и будет действовать 30 дней.