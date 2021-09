Диетологи назвали вредные привычки для похудения

Врачи-диетологи из США перечислили самые вредные привычки, которые могут помешать желающим похудеть достичь цели. Их рекомендации опубликовал Eat This, Not That!

Доктор Роксана Эсани рассказала, что одна из вредных привычек – отказ от обеденного перерыва во время работы.

"Отказ от пищи в течение дня может понизить вашу продуктивность и настроение, а также вы гарантированно будете переедать вечером", – рассказала специалист.

Диетолог Кристен Смит же обратила внимание на пропуски приёма пища. По её словам, многие худеющие люди не понимают, что для активного метаболизма нужно потреблять достаточное количество калорий, а нерегулярное питание, наоборот, замедляет обмен веществ.

Кроме того, специалисты порекомендовали не есть на рабочем месте и за просмотром телепередач или фильмов. В этом случае человек вовлечён в происходящее на экране и не воспринимает должным образом то, что он ест.