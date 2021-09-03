Оперштаб продлил запрет на полёты в Танзанию до 1 октября

Россия продлила приостановку полётов в Танзанию до 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации со ссылкой на решение оперативного штаба.

"Оперативным штабом принято решение с учётом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании продлить до 1 октября 2021 года включительно действующие ограничения по авиаперелётам", – говорится в сообщении.

Кроме того, с 10 сентября 2021 года будет увеличено количество регулярных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, в Финляндию и Германию:

на маршруте Санкт-Петербург – Дубай увеличивается количество еженедельных рейсов с одного до семи;

в Хельсинки из Санкт-Петербурга – с семи до 14 рейсов в неделю.

Также авиакомпании смогут начать летать два раза в неделю по маршруту Калининград – Берлин. Рейсы по указанным направлениям возьмут на себя как отечественные, так и иностранные авиакомпании.