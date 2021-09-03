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Новости

Оперштаб продлил запрет на полёты в Танзанию до 1 октября

, ИА "Амител"
С 10 сентября увеличится количество рейсов в Эмираты, Финляндию и Германию
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Россия продлила приостановку полётов в Танзанию до 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации со ссылкой на решение оперативного штаба.

"Оперативным штабом принято решение с учётом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании продлить до 1 октября 2021 года включительно действующие ограничения по авиаперелётам", – говорится в сообщении.

Кроме того, с 10 сентября 2021 года будет увеличено количество регулярных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, в Финляндию и Германию:

  • на маршруте Санкт-Петербург – Дубай увеличивается количество еженедельных рейсов с одного до семи;
  • в Хельсинки из Санкт-Петербурга – с семи до 14 рейсов в неделю.

Также авиакомпании смогут начать летать два раза в неделю по маршруту Калининград – Берлин. Рейсы по указанным направлениям возьмут на себя как отечественные, так и иностранные авиакомпании.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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