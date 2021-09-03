"Экзотический таракан". Барнаульцы нашли скорпиона в подъезде жилого дома

Жительница одной из барнаульских многоэтажек обнаружила в подъезде необычного жильца. О своей находке женщина рассказала в сообществе "Инцидент Барнаул".

Горожанка вышла в подъезд и увидела на полу скорпиона. Долго гадать над тем, откуда он приполз, не пришлось.

Оказалось, что скорпион сбежал от одного из жителей дома. Его благополучно вернули владельцу.

В результате побега никто, включая самого скорпиона, не пострадал.

Ранее житель Барнаула на своей странице в социальных сетях опубликовал видеозапись с летучей мышью, которая залетела к нему в квартиру. По словам мужчины, в дом она попала около трёх часов ночи.