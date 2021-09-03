16-летний подросток погиб на железнодорожных путях в Алтайском крае

Стали известны подробности происшествия на железной дороге в селе Табуны Алтайского края. Оказалось, что погибший – 16-летний подросток.

Инцидент произошёл в 19:40. Молодой человек шёл по путям в наушниках.

"Следуя по первому главному пути за 500 метров до пешеходного настила, машинист увидел движущегося по нему человека. Было подано несколько сигналов большой громкости, и видя, что человек не реагирует, машинист применил экстренное торможение за 400 метров до пострадавшего, но столкновения избежать не удалось", – цитирует сообщество "Инцидент Барнаул" отрывок из объяснительной машиниста.

От полученной черепно-мозговой травмы подросток скончался на месте.