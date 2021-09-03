16-летний подросток погиб на железнодорожных путях в Алтайском крае

Стали известны подробности происшествия на железной дороге в селе Табуны Алтайского края. Оказалось, что погибший – 16-летний подросток.
Инцидент произошёл в 19:40. Молодой человек шёл по путям в наушниках.
"Следуя по первому главному пути за 500 метров до пешеходного настила, машинист увидел движущегося по нему человека. Было подано несколько сигналов большой громкости, и видя, что человек не реагирует, машинист применил экстренное торможение за 400 метров до пострадавшего, но столкновения избежать не удалось", – цитирует сообщество "Инцидент Барнаул" отрывок из объяснительной машиниста.
От полученной черепно-мозговой травмы подросток скончался на месте.
Комментарии
Это какой же силы был сигнал в наушниках, если не слышно тифона?Да он (тифон) не только на слух принимается, но и телом.Настолько мощная звуковая волна.
3.09.2021 09:29
- гость -
Ну в наушниках просто так по путям мало кто станет ходить
хорошее зрение у машиниста
хорошие наушники, с шумодавом однако. в них за 10 метров не услышать поезд
Они (наушники) еще явно и противовибрационные... загасили приближение паровоза, там мимо если он едет все трясется..
как-то одинаково происходят все ЧП: шел по путям в наушниках, машинист подал сигнал... Как под копирку...
Толку здесь об этом писать... 16-летние амик не читают.