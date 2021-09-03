Жириновский предложил отказаться от оценок в российских школах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил упразднить оценки в школах. Его слова приводит РИА Новости.

"Убрать и ЕГЭ, и ОГЭ – всё убрать. Убрать оценки. Двойка, единица, тройка, четвёрка – просто удовлетворительно, если он ответил более-менее что-то, а другой оценки не должно быть", – убеждён политик.

Он выразил мнение, что в школах должны быть разные формы обучения, а также посчитал нужным убрать ограничения по возрасту. Он привёл в пример москвичку Алису Теплякову, которая сдала ЕГЭ в восемь лет.

Ранее Жириновский предложил убрать в школах английский язык из-за "утечки мозгов". По его словам, Россия не должна за свои же деньги готовить потенциальных эмигрантов.