Жириновский предложил отказаться от оценок в российских школах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил упразднить оценки в школах. Его слова приводит РИА Новости.
"Убрать и ЕГЭ, и ОГЭ – всё убрать. Убрать оценки. Двойка, единица, тройка, четвёрка – просто удовлетворительно, если он ответил более-менее что-то, а другой оценки не должно быть", – убеждён политик.
Он выразил мнение, что в школах должны быть разные формы обучения, а также посчитал нужным убрать ограничения по возрасту. Он привёл в пример москвичку Алису Теплякову, которая сдала ЕГЭ в восемь лет.
Ранее Жириновский предложил убрать в школах английский язык из-за "утечки мозгов". По его словам, Россия не должна за свои же деньги готовить потенциальных эмигрантов.
Комментарии
Клоун
Еще он предложил всех желающих без экзаменов принимать в вузы.
3.09.2021 08:52
- гость -
Так можно было бы делать. А по результатам первой сессии уже отсеивать
У Вольфыча ,как обычно, предвыборный гон попер.
А по результатам первой сессии уже отсеивать
так и в вузах не будет оценок, на основе чего отсеивать?
если он ответил более-менее что-то
Предлагаю пойти дальше - поставил крестик вместо подписи, уже молодец. Собсно, браться Ностардамусы уже давно все сказали.
…Ах, какой ты у нас славный, дурак! Ах, какой ты бодрый и здоровый, дурак! Ах, какой ты оптимистичный, дурак, и какой ты, дурак, умный, какое у тебя тонкое чувство юмора, и как ты ловко решаешь кроссворды!.. Ты, главное, только не волнуйся, дурак, всё так хорошо, всё так отлично, и наука к твоим услугам, дурак, и литература, чтобы тебе было весело, дурак, и ни о чём не надо думать… А всяких там вредно влияющих хулиганов и скептиков мы с тобой, дурак, разнесём (с тобой, да не разнести!)…(С)
Нострадамусы, сорри)
из ума выживает старичок. Лучше советской системы обучения ничего нет.
Все умные страны ее переняли, а Россию повели следом за аутистами америки
3.09.2021 09:15
- гость -
Нет, он просто держит нос по ветру. Взращивание агрессивного, тупого и неспособного думать электората - это уже давно политика нашего государства. Вы новости почитайте - то толпа во главе с депутатом (!) пытается закопать археологов, то деточки в военной форме на сцене практически в открытую призывают к убийствам, то лишняя хромосома у целого народа, то еще что. Я уже молчу про то, что творится в отдельно взятых головах.
3.09.2021 09:24
- гость -
то деточки в военной форме на сцене практически в открытую призывают к убийствам,
о чем это вы?
3.09.2021 10:00
- гость -
"29 августа в Дворце культуры имени Добрынина в Ярославле прошли выступления военно-патриотического клуба «Десантник». Зрителей шокировало выступление клуба, приуроченного к 20-летию своего существования. Актеры на сцене подхватили одного из своих товарищей на руки, положили на него декорацию белого кирпича с надписью «Смерть п***м» (гомосексуалистам. — Прим. ред.) и разбили его кувалдой."
Я так понимаю, что если завтра кто-то из этих деток на улице проломит голову кому-то "не такому", его за это похвалят и наградят.
проломит голову кому-то "не такому"
А ты "не такой"?
3.09.2021 11:08
тю!
О, а вот и правильных скрепоносцев завезли. Для которых нормально убивать геев, евреев, "чурок", девушек в коротких юбках, думающих иначе и т.д.
А ты "не такой"?
Он еще не таковее не таких.
Ту 11:27
А вы, я так понимаю, защитник ЛГБТ?
А не поехать ли вам туда, где к ним отношение лучше, чем в России
3.09.2021 10:21
- гость -
да это чистый символизм.
вам бы только коммунизм и ленина убивать позволить...
а это нельзя, это другое....
3.09.2021 11:55
- гость -
А не поехать ли на зону желающим жить по блатным понятиям и по своим хотелкам? По идее, вам там должно понравиться.
3.09.2021 12:01
- гость -
Переведите на русский, а? Какой коммунизм, какой Ленин? Он вроде помер давно, а если его кто и убил, то исключительно свои же.
3.09.2021 11:55
- гость -
Ту 11:27
А вы, я так понимаю, защитник ЛГБТ?
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Вмешаюсь. Уж лучше ЛГБТ, чем алкаши и матершинники. Вот чего терпеть не могу.
3.09.2021 12:52
- гость -
А можно перестать пытаться заниматься качественным сравнением сортов говна???