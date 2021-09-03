Более половины молодых россиян видят себя в предпринимательстве

Больше половины молодых россиян видят своё будущее в работе на себя, заявил министр труда РФ Антон Котяков.
"Более 56% молодых людей видят свою перспективу, своё будущее именно в режиме предпринимательства, работы на себя, сопряжённом с режимом работы на фрилансе", – заявил чиновник, сославшись на проведённые опросы.
По его словам, среди предпринимателей 30% составляют молодые люди, в то же время средний возраст бизнесмена в РФ – 38 лет, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что самые востребованные работники в России – люди старше 30 и 40 лет. По мнению рекрутера Татьяны Доляковой, они отличаются способностью брать на себя ответственность и самостоятельно принимать решения.
Комментарии
А первоначальный капитал они видят
У меня одноклассник раскинул небольшую сеть продуктовых лавок. Но ему на это дал деньги отец
а РАБОТАТЬ, как я понимаю, не хочет никто....
// По его словам, среди предпринимателей 30% составляют молодые люди, в то же время средний возраст бизнесмена в РФ – 38 лет, пишет РИА Новости.//
Так предприниматели ( производители), или бизнесмены ( перепродаваны) все-таки?
Фрилансер-вольный копейщик (free -свобода,lance — рыцарское копьё(а не то что можно подумать с первого раза))
Помня напутствие премьера - сначала в пед, потом в предприниматели.
Видеть-то они видят,но смогут ли? Где-то читал,что способность к предпринимательству есть только у 4% населения.
3.09.2021 09:59
Гость
У многих способность к предпринимательству сводится к фразе "Обмани прохожего на тебя похожего!"
3.09.2021 10:13
Иsтина
100%тная "цыганщина". Интересно,чем работа "на себя" отличается от другой работы? Там тоже зарабатываешь себе,только без дополнительного гемора.
3.09.2021 10:13
Иsтина
Если щепетильно относиться к людям и их потребностям, то скорее всего "прогоришь". Я знаю случай, когда два человека открыли мясную лавку "мы будем ездить по сёлам, закупать мясо, а продавать в Барнауле". С подходом, что мясо должно быть высококачественным и пройти всё оформление. В буквальном смысле "как себе на стол". Ценник у них за счёт этого получился рублей на 50-70 выше среднего. В результате у них не так активно покупали, и через полгода они закрылись. А делали бы колбасу из жил и сои — может быть, до сих пор продержались бы. Но им этого совесть не позволяла
Агрессивная Реальность
а РАБОТАТЬ, как я понимаю, не хочет никто....
До конца года планируют запустить чартерные поезда,для завоза рабочих из Узбекистана. В один поезд впихнут 1000 душ.
А мы все-в предприниматели!!!
3.09.2021 10:25
Гость
Как оказалось, работать на когото может быть выгоднее как в материальном так и в моральном плане, чем почти то ж самое делать самому.
3.09.2021 11:32
Иsтина
Добавлю только, что это работает, если только твой работодатель не относится к мелким и средним предпринимателям !
К сожалению, эти молодые россияне под бизнесом понимают блоги на ютьюбе, ролики в тик-токе. Короче, чем бы ни заниматься, лишь бы ничего не делать.
А гостю на вопрос о различии предпринимателя и бизнесмена, я отвечу, что эти термины - суть одного содержания. Производитель также свой товар продаёт не по себестоимости, он закладывает маржу. И вся цепочка посредников занимается тем же.
3.09.2021 12:00
- гость -
НУ чтобы запилить, например, успешный блог на Ютубе надо как минимум иметь харизму, а это самое главное предпринимательское качество - очень редкое. И пахать там будешь не меньше чем имея свой заводик свечной
Вот наивные. А кто чиновников кормить будет? Да и где взять первоначальный капитал? Его уже давно путиноиды украли.