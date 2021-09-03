Более половины молодых россиян видят себя в предпринимательстве

Больше половины молодых россиян видят своё будущее в работе на себя, заявил министр труда РФ Антон Котяков.

"Более 56% молодых людей видят свою перспективу, своё будущее именно в режиме предпринимательства, работы на себя, сопряжённом с режимом работы на фрилансе", – заявил чиновник, сославшись на проведённые опросы.

По его словам, среди предпринимателей 30% составляют молодые люди, в то же время средний возраст бизнесмена в РФ – 38 лет, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самые востребованные работники в России – люди старше 30 и 40 лет. По мнению рекрутера Татьяны Доляковой, они отличаются способностью брать на себя ответственность и самостоятельно принимать решения.