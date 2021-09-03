4 сентября в Барнауле пройдут первые осенние ярмарки

Первые осенние ярмарки пройдут во всех районах Барнаула в субботу, 4 сентября, сообщают в мэрии.
Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
- Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;
- Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район – пл. Народная;
- Октябрьский район – пр. Ленина, 152;
- Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.
Горожанам будут продавать мясо, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку, крупы, сахар, яйца, фрукты, овощи и другое. Цены при этом будут на 15-33,8% ниже, чем на рынках и в магазинах.
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