4 сентября в Барнауле пройдут первые осенние ярмарки

Первые осенние ярмарки пройдут во всех районах Барнаула в субботу, 4 сентября, сообщают в мэрии.

Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;

Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – пл. Народная;

Октябрьский район – пр. Ленина, 152;

Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

Горожанам будут продавать мясо, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку, крупы, сахар, яйца, фрукты, овощи и другое. Цены при этом будут на 15-33,8% ниже, чем на рынках и в магазинах.