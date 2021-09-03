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1 сентября на острове Лидо в 78-й раз стартовал знаменитый Венецианский кинофестиваль. В течение ближайших десяти дней здесь будут ежедневно проходить показы фильмов, а актёры и модели – демонстрировать лучшие наряды мировых домов моды.

На красной ковровой дорожке церемонии открытия блистали такие звёзды, как Пенелопа Крус, Хелен Миррен, Изабель Юппер, Бьянка Балти, Сара Сампайо и другие. А открывала кинофестиваль картина Педро Альмодовара "Параллельные матери". Сыгравшая в фильме главную роль Пенелопа Крус осталась верна себе и вышла на дорожку в Chanel Haute Couture, отмечает Tatler. Эти и другие наряды красной дорожки смотрите в нашей фотоленте.