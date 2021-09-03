Барнаульские депутаты решили компенсировать затраты на аренду жилья пострадавшим в ЧС

Барнаульская городская Дума приняла решение о ежемесячных денежных выплатах на оплату расходов по найму жилого помещения гражданам, у которых единственное жильё стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств. Об этом сообщил корреспондент amic.ru.

Теперь денежные выплаты предоставляются исходя из фактических затрат на аренду жилья. Компенсация составляет 95% от расходов по найму, включая плату за содержание и ремонт жилого помещения, взносы за капитальный ремонт, плату за коммунальные услуги.

Деньги предоставляются ежемесячно, но не более:

12,3 тысячи рублей за комнату в квартире или однокомнатную квартиру;

14,3 тысячи рублей за двухкомнатную квартиру;

18,3 тысячи рублей за трёхкомнатную и более квартиру.

Напомним, что последнее чрезвычайное происшествие, которое сделало жильё непригодным для проживания, произошло 28 июля. Тогда в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Молодёжной, 37, взорвался газ. Взрывная волна обрушила стену в одной из квартир на пятом этаже, выбила окна и разворотила балкон. Осколки при этом долетели до соседнего дома.

В результате инцидента скончалась 69-летняя женщина, которая получила ожоги 50% тела.