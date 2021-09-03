Самолёт Москва – Горно-Алтайск перенаправили в аэропорт Барнаула

Рейс Москва – Горно-Алтайск приземлился в аэропорту Барнаула. Утром 3 сентября Boеing-737 авиакомпании "Победа" сделал несколько кругов над Бийском, после чего его направили в Барнаул.
Как сообщает "Толк" самолёт должен был приземлиться в столице Республики Алтай в 07:50. В аэропорту не уточняют причины перенаправления борта, но, вероятно, приземление в Барнауле связано с сильными туманами в Республике Алтай.
При этом в справочной горно-алтайского аэропорта отметили, что пассажирам не нужно самостоятельно добираться до пункта назначения, а самолёт вновь вылетит в Горно-Алтайск. При этом время отправления они назвать не смогли.
Комментарии
Когда к нам в Барнаул "Аэрофлот" вернётся?
Глупое решение по реконструкции аэропорта Г Алтайска ,нужно было восстановить аэропорт в Бийске,а Горноалтайский оставить местного Сообщения .
Сейчас в предгорье ,особенно осень и весна ,сплошь будут туманы ,на равнине их в разы меньше.
кто там в аэропорту, гляньте что за очередный звездей в горный понесто
3.09.2021 12:57
Гость
Глупое решение по реконструкции аэропорта Г Алтайска ,нужно было восстановить аэропорт в Бийске
Умник. Горно-Алтайск - это столица другого региона. Там свои проекты и своё финансирование.
Глупое решение по реконструкции аэропорта Г Алтайска ,нужно было восстановить аэропорт в Бийске,а Горноалтайский оставить местного Сообщения .
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И в Бийске, и в Горно-Алтайске крупные аэропорты избыточны на данное время, там вполне достаточно местного значения, т.к. содержание и эксплуатация крупного узла очень дорогое удовольствие.
3.09.2021 13:16
- гость -
содержание и эксплуатация крупного узла очень дорогое удовольствие.
Москвичи профинансируют, раз любят туда кататься. И что там слишком дорогого в содержании новой ВПП. Там не Домодедово строят.
сегодня над небом Бийска этот самолет такую красоту понарисовал))) реально красиво было
И что там слишком дорогого в содержании новой ВПП
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К ВПП существуют определенные требования по уходу и содержанию, для этого необходимо соответствующее оборудование, сюда нужно приплюсовать аэродромные службы, службы управления движением и обеспечением посадки, там еще много чего необходимо и все это требует денег. И да, у же давно пора расстаться с иллюзией, что туда валом пруться москвичи. Москвичам этот Горный Алтай и даром не нужен, тем более - билеты им обходятся по цене крыла боинга, москвичи предпочитают цивилизованный отдых и с хорошим сервисом и обслуживанием, качественным питанием, котором отродясь Горный похвастаться не может. Есть в Горном и хорошие базы, но цены там велики даже по меркам москвичей. Ну и есть еще один очень важный фактор - сезонность, а содержание и обеспечение аэропорта в зимние месяцы резко возрастает в цене. Пока все базируется исключительно на дотациях, но они не вечны.
3.09.2021 15:11
- гость -
Москвичам этот Горный Алтай и даром не нужен
В статье то прочитай название рейса, чем писать свои глупые портянки.
А для местных самолетов таких служб не требуется?