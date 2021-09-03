Самолёт Москва – Горно-Алтайск перенаправили в аэропорт Барнаула

Рейс Москва – Горно-Алтайск приземлился в аэропорту Барнаула. Утром 3 сентября Boеing-737 авиакомпании "Победа" сделал несколько кругов над Бийском, после чего его направили в Барнаул.

Как сообщает "Толк" самолёт должен был приземлиться в столице Республики Алтай в 07:50. В аэропорту не уточняют причины перенаправления борта, но, вероятно, приземление в Барнауле связано с сильными туманами в Республике Алтай.

При этом в справочной горно-алтайского аэропорта отметили, что пассажирам не нужно самостоятельно добираться до пункта назначения, а самолёт вновь вылетит в Горно-Алтайск. При этом время отправления они назвать не смогли.