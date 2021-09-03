"Не надоело". Шуфутинский рассказал, что думает о мемах про 3 сентября

Певец Михаил Шуфутинский оценил популярность песни "Третье сентября". Из года в год в этот день соцсети заполняются мемами про перевёрнутый календарь.

В беседе с изданием "Москва 24" шансонье отметил, что очень рад такой реакции слушателей.

"Мне не надоело, мне нравится внимание моих слушателей ко мне. Мне нравится, что написанная почти 30 лет тому назад и спетая мною песня до сих пор любима людьми", – сказал артист.

По его словам, 3 сентября каждый год у него проходит так же, как и другие дни: проводит время с друзьями, выступает или куда-то уезжает. "В основном это всё-таки работа", – подчеркнул он.