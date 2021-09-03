От ковида привились около 70% учителей российских школ

Около 70% учителей российских школ привиты от ковида в новом учебном году, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
При этом процент привитых преподавателей вузов чуть ниже, отметила руководитель ведомства.
"Ну и, конечно, нужно студентам догонять своих преподавателей и тоже прививаться, такая возможность сегодня есть. Это нужно делать, чтобы защитить себя", – сказала она (цитата по РИА Новости).
Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай рекомендовал возобновить регулярные медосмотры в школах.
Комментарии
Жалко конечно...эх...кто ж детей то будет в будующем лечить (
3.09.2021 12:41
krash
Жалко конечно...эх...кто ж детей то будет в будующем лечить (
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буду - в будущем
следую - в следующем
Около 70% учителей российских школ привиты
Не болеют?
Около 70% учителей российских школ привиты
Привились и застраховались от инвалидности. Если что, хоть денег получат
3.09.2021 12:53
гость
А вы от тупости не застраховались? В Китае почти все уже привиты хотя бы одной дозой.
3.09.2021 12:51
гость
Не дождетесь!