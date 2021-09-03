От ковида привились около 70% учителей российских школ

Около 70% учителей российских школ привиты от ковида в новом учебном году, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

При этом процент привитых преподавателей вузов чуть ниже, отметила руководитель ведомства.

"Ну и, конечно, нужно студентам догонять своих преподавателей и тоже прививаться, такая возможность сегодня есть. Это нужно делать, чтобы защитить себя", – сказала она (цитата по РИА Новости).

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай рекомендовал возобновить регулярные медосмотры в школах.