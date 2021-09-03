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Новости

Среди привитых жителей Алтайского края есть случаи тяжёлого течения коронавируса и смерти

, ИА "Амител"
Как отметила главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, в основном эти пациенты получили лишь одну дозу вакцины
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае среди тяжёлых больных, заразившихся коронавирусом, есть привитые пациенты, а также единичные случаи смерти. Об этом в ходе пресс-конференции 2 сентября заявила главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

Врач подчеркнула, что тяжёлое течение после вакцинации – это те пациенты, которые по разным причинам успели сделать только одну дозу вакцины, а потому у них не сформировался иммунитет.

"Мы этих пациентов всех знаем. Обычно тяжесть их состояния обусловлена не ковидом, а другими сопутствующими заболеваниями. Эта прививка не даёт бессмертия. У нас есть привитые люди, которые умирают. Потому что есть инфаркты, инсульты", – пояснила врач.

Кроме того, Переладова отметила, что эти пациенты умерли не от ковида, а от других заболеваний. Кроме того, количество привитых, в том числе и одной дозой вакцины, составляет около 1% от общего числа больных COVID-19.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

3.09.2021 12:59
- гость -

Первый компонент - это еще не полностью привитые.
У нас ребенок после двух прививок от коклюша (в 3 мес. и в 4,5 мес.) заболел коклюшем в 5,5 месяцев. В 6 месяцев должна быть 3-ья прививка от коклюша, но не успели.

3.09.2021 13:14
- гость -

В основном, означает, что есть среди них и те, кто поставил обе прививки. Но их меньшинство.

3.09.2021 13:22
- гость -

ну тут видать просто раньше срока эффект от прививки сработал

3.09.2021 13:25
- гость -

ну чё, прививкофилы, где ваше обещщанное лёгкое течение, или это другое, да?

3.09.2021 13:27
- гость -

Как всегда заголовок не отражает содержания статьи.
Интересно сколько будет комментариев на основе заголовка?
Амик, пока перекрасить ресурс в жёлтые цвета. Так сказать подогнать внешнюю оболочку под внутреннее содержание

3.09.2021 13:27
- гость -

А сделали ли ? Или физ.раствор ввели по блату ?

3.09.2021 13:28
- гость -

3.09.2021 13:25
- гость -

Если твоя извилина не может понять простой текст, это твои проблемы.

3.09.2021 13:28
- гость -

А сделали ли ? Или физ.раствор ввели по блату ?

3.09.2021 13:39
- гость -


3.09.2021 13:28
- гость -

А сделали ли ? Или физ.раствор ввели по блату ?

Ага, и в Израиле тоже.

3.09.2021 15:16
- гость -

Кроме того, Переладова отметила, что эти пациенты умерли не от ковида, а от других заболеваний.

Гениально!!!! Т.е. привитые попадают в ковидные госпитали с подтвержденным ковидом, но умирают они от других заболеваний)
Естественно , после прививки же болеть, а тем более умирать от ковида нельзя, накажут!
Теперь непривитые будут мереть с диагнозом ковид, а привитые - с каким угодно диагнозом (инсульт, инфаркт, тромб оторвался), только не ковид!
А болеют и мрут после прививок пачками, но не от ковида))))

3.09.2021 15:20
- гость -

3.09.2021 13:22
- гость -
Ни одна прививка (сюрпрайз) не дает стопроцентной защиты. Ни от кори, ни от коклюша, ни от паротита. Но вам что в лоб, что по лбу.
3.09.2021 13:39
- гость -
Уж сколько раз твердили миру... Сравните население Израиля и России, а потом посмотрите количество смертей. Скажем, на тысячу человек. И все сразу будет понятно.

3.09.2021 15:20
- гость -

3.09.2021 15:16
- гость -

Пока не знаю вообще ни одного, кто хотя бы заболел Ковидом после прививки, а тем более умер. Пачками мрут только в твоем убогом мозгу, который меньше куриного...

3.09.2021 15:23
- гость -

Что считать Привытый. Если после укола , то это одно. Если после 40 Дней , то другое.
После укола если человек заболел, то течение болезни будет тяжелее чем у не уколотых.

3.09.2021 15:28
- гость -

3.09.2021 15:20
- гость -
Повезло вам. А у нас в селе куча заболевших после прививок, отправляют в ковидный в Рубцовск пачками. Возвращаются не все. Есть и те кто дома болеет.

3.09.2021 15:28
- гость -

Многие ставят прививку путем ее выливания в раковину.
В документах привитые, по факту нет.
Но заболевшие будут молчать, чтобы не посадить тех врачей/медсестер.

Это ровно как со Спутником за границей, когда тысячи туристов с поддельными сертификатами начали там дружно болеть. Эти дискредитировали доверие в вакцине.

Ну и никто не гарантировал бессмертие от прививки. Она уменьшает количество смертей и облегчает течение болезни, но 100% гарантии не дает.

3.09.2021 15:35
- гость -

3.09.2021 15:28
- гость -
То есть в вашем селе поголовно все привиты? Обогнали всю Рассею по проценту привитых, и болеют теперь только привитые? А название села можно? А то вот статистика говорит, что по России привито аж 30 процентов на сегодня. Хочется знать героев, привившихся всем селом.

3.09.2021 15:37
- гость -

Она уменьшает количество смертей и облегчает течение болезни,

Пока что все наоборот. С введением обязательной вакцинации количество смертей увеличилось в разы. Но естественно, это не прививка виновата - просто стечение обстоятельств)))Кто виноват, что народ решил начать массово помирать именно в разгар прививочной кампании)

3.09.2021 15:55
- гость -

Пока не знаю вообще ни одного, кто хотя бы заболел Ковидом после прививки

давай познакомимся. после второй прививки приболел. температура от 35,5 до 37,5. нюха не было 3 дня. и все. сдавал 2 мазка. первый положительный, второй сделанный через неделю отрицательный

3.09.2021 16:43
гость

после второй прививки приболел. температура от 35,5 до 37,5. нюха не было 3 дня. и все. сдавал 2 мазка. первый положительный, второй сделанный через неделю отрицательный

Ну это терпимо

3.09.2021 17:03
- гость -

Мы с женой привиты в апреле. Оба заболели ковидом в июле.У меня было тяжело (60% поражения легких).Лежал в госпитале.У жены 20% , но тоже тяжело переносила. Это что , мы в 1 % попали что ли.

3.09.2021 17:04
- гость -

3.09.2021 15:37
- гость -

Что у вас смайлики обозначают, когда вы пишете о смертях? Что вы просто дурачок?

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