Среди привитых жителей Алтайского края есть случаи тяжёлого течения коронавируса и смерти

В Алтайском крае среди тяжёлых больных, заразившихся коронавирусом, есть привитые пациенты, а также единичные случаи смерти. Об этом в ходе пресс-конференции 2 сентября заявила главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.
Врач подчеркнула, что тяжёлое течение после вакцинации – это те пациенты, которые по разным причинам успели сделать только одну дозу вакцины, а потому у них не сформировался иммунитет.
"Мы этих пациентов всех знаем. Обычно тяжесть их состояния обусловлена не ковидом, а другими сопутствующими заболеваниями. Эта прививка не даёт бессмертия. У нас есть привитые люди, которые умирают. Потому что есть инфаркты, инсульты", – пояснила врач.
Кроме того, Переладова отметила, что эти пациенты умерли не от ковида, а от других заболеваний. Кроме того, количество привитых, в том числе и одной дозой вакцины, составляет около 1% от общего числа больных COVID-19.
Комментарии
Первый компонент - это еще не полностью привитые.
У нас ребенок после двух прививок от коклюша (в 3 мес. и в 4,5 мес.) заболел коклюшем в 5,5 месяцев. В 6 месяцев должна быть 3-ья прививка от коклюша, но не успели.
В основном, означает, что есть среди них и те, кто поставил обе прививки. Но их меньшинство.
ну тут видать просто раньше срока эффект от прививки сработал
ну чё, прививкофилы, где ваше обещщанное лёгкое течение, или это другое, да?
Как всегда заголовок не отражает содержания статьи.
Интересно сколько будет комментариев на основе заголовка?
Амик, пока перекрасить ресурс в жёлтые цвета. Так сказать подогнать внешнюю оболочку под внутреннее содержание
А сделали ли ? Или физ.раствор ввели по блату ?
3.09.2021 13:25
- гость -
Если твоя извилина не может понять простой текст, это твои проблемы.
А сделали ли ? Или физ.раствор ввели по блату ?
3.09.2021 13:28
- гость -
А сделали ли ? Или физ.раствор ввели по блату ?
Ага, и в Израиле тоже.
Кроме того, Переладова отметила, что эти пациенты умерли не от ковида, а от других заболеваний.
Гениально!!!! Т.е. привитые попадают в ковидные госпитали с подтвержденным ковидом, но умирают они от других заболеваний)
Естественно , после прививки же болеть, а тем более умирать от ковида нельзя, накажут!
Теперь непривитые будут мереть с диагнозом ковид, а привитые - с каким угодно диагнозом (инсульт, инфаркт, тромб оторвался), только не ковид!
А болеют и мрут после прививок пачками, но не от ковида))))
3.09.2021 13:22
- гость -
Ни одна прививка (сюрпрайз) не дает стопроцентной защиты. Ни от кори, ни от коклюша, ни от паротита. Но вам что в лоб, что по лбу.
3.09.2021 13:39
- гость -
Уж сколько раз твердили миру... Сравните население Израиля и России, а потом посмотрите количество смертей. Скажем, на тысячу человек. И все сразу будет понятно.
3.09.2021 15:16
- гость -
Пока не знаю вообще ни одного, кто хотя бы заболел Ковидом после прививки, а тем более умер. Пачками мрут только в твоем убогом мозгу, который меньше куриного...
Что считать Привытый. Если после укола , то это одно. Если после 40 Дней , то другое.
После укола если человек заболел, то течение болезни будет тяжелее чем у не уколотых.
3.09.2021 15:20
- гость -
Повезло вам. А у нас в селе куча заболевших после прививок, отправляют в ковидный в Рубцовск пачками. Возвращаются не все. Есть и те кто дома болеет.
Многие ставят прививку путем ее выливания в раковину.
В документах привитые, по факту нет.
Но заболевшие будут молчать, чтобы не посадить тех врачей/медсестер.
Это ровно как со Спутником за границей, когда тысячи туристов с поддельными сертификатами начали там дружно болеть. Эти дискредитировали доверие в вакцине.
Ну и никто не гарантировал бессмертие от прививки. Она уменьшает количество смертей и облегчает течение болезни, но 100% гарантии не дает.
3.09.2021 15:28
- гость -
То есть в вашем селе поголовно все привиты? Обогнали всю Рассею по проценту привитых, и болеют теперь только привитые? А название села можно? А то вот статистика говорит, что по России привито аж 30 процентов на сегодня. Хочется знать героев, привившихся всем селом.
Она уменьшает количество смертей и облегчает течение болезни,
Пока что все наоборот. С введением обязательной вакцинации количество смертей увеличилось в разы. Но естественно, это не прививка виновата - просто стечение обстоятельств)))Кто виноват, что народ решил начать массово помирать именно в разгар прививочной кампании)
Пока не знаю вообще ни одного, кто хотя бы заболел Ковидом после прививки
давай познакомимся. после второй прививки приболел. температура от 35,5 до 37,5. нюха не было 3 дня. и все. сдавал 2 мазка. первый положительный, второй сделанный через неделю отрицательный
после второй прививки приболел. температура от 35,5 до 37,5. нюха не было 3 дня. и все. сдавал 2 мазка. первый положительный, второй сделанный через неделю отрицательный
Ну это терпимо
Мы с женой привиты в апреле. Оба заболели ковидом в июле.У меня было тяжело (60% поражения легких).Лежал в госпитале.У жены 20% , но тоже тяжело переносила. Это что , мы в 1 % попали что ли.
3.09.2021 15:37
- гость -
Что у вас смайлики обозначают, когда вы пишете о смертях? Что вы просто дурачок?