Среди привитых жителей Алтайского края есть случаи тяжёлого течения коронавируса и смерти

В Алтайском крае среди тяжёлых больных, заразившихся коронавирусом, есть привитые пациенты, а также единичные случаи смерти. Об этом в ходе пресс-конференции 2 сентября заявила главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

Врач подчеркнула, что тяжёлое течение после вакцинации – это те пациенты, которые по разным причинам успели сделать только одну дозу вакцины, а потому у них не сформировался иммунитет.

"Мы этих пациентов всех знаем. Обычно тяжесть их состояния обусловлена не ковидом, а другими сопутствующими заболеваниями. Эта прививка не даёт бессмертия. У нас есть привитые люди, которые умирают. Потому что есть инфаркты, инсульты", – пояснила врач.

Кроме того, Переладова отметила, что эти пациенты умерли не от ковида, а от других заболеваний. Кроме того, количество привитых, в том числе и одной дозой вакцины, составляет около 1% от общего числа больных COVID-19.