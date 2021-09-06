Рубцовский одномандатный округ по выборам депутатов Госдумы уже сейчас называют самым конкурентным. Среди кандидатов выделяется фигура Евгения Астаховского – в недавнем прошлом депутата Барнаульской гордумы, кроме того, многие его знают как основателя халвичной фабрики и талантливого производственника. Астаховский идёт на выборы в Госдуму от партии "Родина". О том, почему он решил вернуться во власть, какие законы будет продвигать и как найти контакт с избирателем, кандидат рассказал amic.ru.

– Евгений Юрьевич, вас хорошо знают не только как директора Барнаульской халвичной фабрики, но и в прошлом – депутата городской думы. Почему сейчас вы решили пойти в Госдуму?

– Действительно, с 2012 по 2017 год я работал городским депутатом. Сразу скажу – я выиграл те выборы как беспартийный, никогда нигде за свою жизнь, кроме комсомола, не состоял. В первую очередь хочу, чтобы те, кто ещё не знает Астаховского как человека неравнодушного к своей стране, краю и городу, запомнили меня. И поверьте, это не просто дежурные слова.

Я никогда не жалел времени, сил и средств, чтобы сделать наш округ уютнее и краше. Раньше не думал и не предполагал даже, что могу стать депутатом, не рвался во власть. Я жил обычной жизнью, работал, зарабатывал деньги, воспитывал детей, как многие из вас. Всегда всё делаю от души, это касается и работы на производстве, и моей деятельности как депутата, и помощи семье в домашних делах.

– Как получилось, что вы занялись бизнесом и создали первую в Барнауле халвичную фабрику?

– Мы с братом и отцом открыли производство, организовав его в буквальном смысле слова с нуля. Отец нам всегда говорил, что нужно заниматься чем-то серьёзным, не просто "купи-продай". Правда, денег нам хватило, чтобы купить небольшое здание без крыши и окон. Потом взяли кредит и приобрели допотопное оборудование. И всё, после этого средства закончились. Нас выручили знакомые. Они стали на первых порах отгружать сырьё в долг – в том числе сахар и семена подсолнечника.

Мы сами с братом выпускали халву; денег, чтобы нанять достаточно рабочих и платить им зарплату, не было. Поэтому я и Вадим познали весь процесс производства, что называется, изнутри, выходили на работу в ночную смену, сами разгружали подсолнечник, потом по очереди развозили халву по магазинам. Когда товар был реализован – шли и рассчитывались с поставщиками сырья. В таком режиме и работали долгое время. Поэтому то, что мы вывели халвичную фабрику в число предприятий-лидеров – не просто слова. Со временем штат рабочих вырос до 150 человек, площадь фабрики с первоначальных 300 "квадратов" увеличилась до 5 тысяч кв. м.

Главная причина, почему меня в 2012 году как раз и позвали на выборы депутатов Барнаульской думы, – это умение работать и добиваться результата. Думаю, в первую очередь оценивали мои качества именно как производственника.

– К депутатам у нас часто скептическое отношение. Как вам удалось завоевать доверие жителей вашего округа?

– Когда меня избрали, это было всё-таки неожиданно, в определённой степени оказался удивлён такому повороту. По правде говоря, к депутатам, как и большая часть наших жителей, относился всегда негативно. Накануне выборов их хорошо видно и слышно, после голосования они просто растворяются на следующие пять лет. Поэтому я решил для себя, что такую ситуацию надо переламывать, пришло время для реальных дел, а не демагогии, нужны именно человечные неравнодушные люди во власти. Такие депутаты будут всегда со своими избирателями вместе, и будут работать для них. А это, кстати, плюс и для самой власти – люди тем самым становятся лояльнее.

Когда в 2012 году я дал согласие идти на выборы, то решил для себя перевернуть у людей взгляды, само отношение к депутату. А для этого есть только один путь: нужно было работать, исполнять наказы. Конечно, я не забывал и о работе на фабрике.

Ещё до выборов сам много ходил по округу, разговаривал с жителями, так появилось понимание основного фронта работ. Например, бульвар на улице Сиреневой, который постоянно оказывался неубранным и неухоженным. Я просто не понимал – где власть, почему она бездействует? Где депутат, который работает в этом округе? Зачем он вообще нужен, если ничего не делает?

Все эти вещи нужно было исправлять, и как можно скорее, но не имел понятия, как правильно к ним подступиться. С опытом пришло и понимание. Жители мне поверили, а я стал вникать в каждую проблему и мелочь. Где-то вопросы решали за счёт собственных средств, где-то с деньгами помогал город и край, также находились и неравнодушные меценаты.

Например, удалось решить вопрос с уборкой бульвара, помогли детскому саду положить тротуар, ликвидировали заброшенное здание, где собирались бомжи и наркоманы. И ещё много всего. Мне удалось объединить вокруг себя группу депутатов-единомышленников, к нам прислушивалась мэрия. Появилась практика выездных заседаний, когда вопросы решались практически мгновенно на месте с конкретными поручениями, ответственными и сроками.

– Расскажите поподробнее, как вы взаимодействовали с жителями и властями?

– В первый же год моего депутатства многое удалось, жизнь научила меня: если есть вопрос – его надо решать, а не искать оправдания своей немощности. За меня это всё равно никто не сделает. Работу с администрациями всех уровней (особенно районной и городской) я выстроил конструктивно. Поначалу чиновники меня не воспринимали, не реагировали на сообщения, то есть не было должного понимания. Но когда они увидели, что я человек упрямый, деловой, с конкретными предложениями и делаю многое сам, а не просто ожидаю помощи, с этого времени уже началась конкретная поддержка.

Наконец-то совещания по благоустройству нашего округа стали проходить не в кабинетах, а на территории округа, на месте. Сразу же принимались решения, ставилось время исполнения. Избиратели оставляли мне наказы, я с этими проблемами звонил чиновникам и начиналась работа: сделать пешеходный переход, отправить технику чистить улицу или остановку. На всех уровнях городской власти меня и моих избирателей слышали и помогали. Это бесценный опыт и результат, я считаю.

Мне удалось собрать вокруг себя директоров школ и заведующих детсадами с моего округа, выстроить диалог. С проблемами и просьбами они шли сразу напрямую ко мне. Поэтому знал, где прохудилась крыша, где нужно заменить асфальт и т. д. Я действительно чувствовал и понимал, как люди во мне нуждаются. Больше скажу – часто мне говорили, что обращались к вышестоящему депутату, а он разводил руками – ничего поделать не может, либо приходили стандартные отписки от чиновников. Со мной такой номер не проходил ни разу.

Я первым ввёл практику депутатских отчётов, у меня они все до сих пор доступны на сайте фабрики, с ними можно ознакомиться за каждый год отдельно. Никто из моих коллег в те годы ничего подобного не практиковал.

Помог решить вопрос с расширением школы № 121 – нашли дополнительные помещения, отремонтировали их и в первый класс смогли пойти все ребятишки, а это сразу 10 параллелей. Если бы не вмешался, то большую часть детей пришлось бы отправить в другие школы, далеко от места жительства. Тогда про меня стали говорить, что депутат Астаховский помогает устраивать детей в школу.

Работал я все годы с душой, выкладываясь без остатка, переживал, когда что-то не получалось, и радуясь победам избирателей как своим собственным. Многое за пять лет моего депутатства удалось выполнить, что не решалось по 20-25 лет. Я видел, как поменялся округ и как изменились чувства жителей к своему депутату. Если раньше на меня смотрели с недоверием, то сейчас вижу доброе отношение и полное понимание.

– Евгений Юрьевич, если всё получалось, почему же вы тогда не пошли на следующий депутатский срок?

– Я должен был идти на выборы в 2017 году, было много мыслей и идей, как сделать наш город лучше, принести пользу барнаульцам. Хотел стать уже не рядовым депутатом, поскольку за пятилетку всё в этой работе изучил и понял, а двигаться дальше – возглавить городскую думу. Но сделать мне этого не дали, поэтому и решил для себя: при таком отношении и подходе не идти на выборы, так как не хотел просто поднимать руку и со всем соглашаться.

После завершения депутатского срока погрузился с головой в работу и своё производство – это тоже отнимало много сил и времени. Но не забывал и помогать людям, занимался общественными делами, ко мне по доброй памяти продолжали идти жители, постоянно обращались с просьбами.

Много составил предложений в органы власти, когда участвовал в конкурсе "Лидеры России. Политика", где сумел дойти до полуфинала. Для первого раза – очень приличный результат! Например, предлагал подумать и найти в бюджете деньги на питание ребятишек из 5-9 классов, сделать это по аналогии с начальной школой. Идею подхватили все СМИ, но своего воплощения она так и не нашла. Наши краевые депутаты даже отказались выносить такой вопрос на сессию. Это всё, что нужно знать об их деятельности.

– А как всё-таки возник у вас вариант с партией "Родина"?

– Занимаясь фабрикой, ждал, что меня снова позовут и скажут: "Нам нужны честные, инициативные, а главное – желающие помогать людям". Но ни в одной из партий такие люди оказались не востребованы, кроме "Родины". Меня пригласили в Москву и предложили выдвигаться в Госдуму России. Мы говорили с руководителем партии Алексеем Журавлёвым и я дал согласие. Госдума – это тот уровень власти, где я уже могу на что-то влиять и доносить проблемы и заботы своих избирателей.

Прекрасно отдаю себе отчёт: я иду не от партии власти, а это значит, что для победы нужно сделать гораздо больше, чем прочим кандидатам. Скажу честно – ни от кого из парламентских партий я идти бы не хотел. Когда "Родина" сделала мне предложение, сначала я думал, что речь идёт об АКЗС, и хотел отказаться, так как проблемы на региональном уровне просто невозможно решить.

Решение идти в Госдуму – оно неслучайное. Я такой же человек от земли, как и все вы. И у нас появляется шанс наконец-то быть услышанными на самом верху.

– Какие задачи вы перед собой ставите в случае победы на выборах?

– Их несколько, целый комплекс, могу назвать первоочередные и самые важные. Во-первых, это подъём экономики страны и края, снижение налогов: при нынешнем их уровне говорить о каком-то развитии не приходится, наоборот, многие предприятия банкротятся и закрываются.

Необходимо сделать НДС в размере 15%, а для "пищёвки" – 10% или же заменить налогом с продаж, но не более 3%. Буду добиваться снижения налога на зарплату – страховые взносы, НДФЛ. Это даст толчок экономике Алтайского края и всей страны, предприятия задышат, и начнётся развитие.

Считаю необходимым увеличить финансирование на жилищные программы для молодых семей и детей-сирот. Ещё одна задача – вернуть прежний пенсионный возраст, а также сделать индексацию пенсий для работающих пенсионеров.

Я считаю, что депутатами должны быть люди, которые в жизни сами прошли все этапы становления, "сделали себя сами", а не заняли тёплые места по блату. Люди, у которых есть душа, а значит – и совесть. А совесть не позволит обманывать, не позволит избираться и быть безразличным, ничего не делать для тех, кто тебе поверил.

В завершении хочу обратиться к избирателям своего округа, а особенно к жителям Индустриального района Барнаула, так как вы знаете меня лучше, знаете моё предприятие – Барнаульскую халвичную фабрику. Я реально вкладывал душу в наш район, жил депутатской работой и всегда был с вами, помогал, не жалея времени и сил. Для меня было одинаково: что работа на своём предприятии, что работа с вами в округе, ко всему относился ответственно, и задачи, которые вы мне ставили, решал как для себя. Поэтому многое и получалось. 19 сентября у меня экзамен, выборы! Голос каждого из вас – это положительная оценка моей депутатской работы в тот период, а также это кредит доверия, которым вы меня наделяете. Решать вам, но депутата, если победим, ближе и доступнее у вас точно не будет.

В состав Рубцовского округа входят Индустриальный район Барнаула, Алейск, Рубцовск, Алейский, Волчихинский, Егорьевский, Мамонтовский, Новичихинский, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Угловский и Шипуновский районы. Всего на территории округа проживает около 499 тысяч избирателей.

Агитационный материал оплачен за счёт средств кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ по одномандатному избирательному округу № 40 Алтайского края, Рубцовского одномандатного избирательного округа Астаховского Евгения Юрьевича (специальный избирательный счёт № 40810810202009000009). Адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, Партизанская, д. 122, кв 79. ИНН: 222211406690. Тираж: 1 экз. Дата размещения: 06.09.2021 г.