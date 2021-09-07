Вкусно и весело: как в этом году пройдёт обновлённый фестиваль сыра

Ежегодный фестиваль "Дни алтайского сыра" пройдёт в этом году с 15 по 25 сентября. Традиционный праздник вкуса организуют в новом формате: на площадке в Instagram. Там будут публиковать мастер-классы, анонсировать экскурсии, арт-вечеринки и винные ужины, а также проведут масштабный розыгрыш "сырных" призов.

Вместе с ведущими сыроделами Алтайского края, известными шеф-поварами и блогерами города будет создан большой интерактивный проект:

с 10 до 25 сентября на улице Мало-Тобольской в Барнауле установят большую фотозону, и все желающие смогут принять участие в фотоконкурсе;

в аккаунте фестиваля расскажут о ведущих производителях сыра и культуре сыроделия, покажут закулисье производства, поделятся вкусными и полезными сырными рецептами;

15 сентября будет организована экскурсия на завод генерального партнёра фестиваля – компании "Киприно" в село Троицкое.

Подарки для барнаульцев приготовили такие предприятия, как "Новоалтайский маслосырзавод", Барнаульский молочный комбинат, торговые марки "Зимаречье" и "Столица молока", Салаирский маслосырзавод и компания "Плавыч".

Попасть на мероприятия фестиваля можно будет только по предварительной записи в Instagram-аккаунте. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самое интересное.

Добавим, что это уже четырнадцатый фестиваль сыра, и в этом году он обрёл новый фирменный стиль. Логотип теперь представляет собой калейдоскоп сырных кусочков, подчёркивающий единство региональных производителей и многообразие сортов алтайского сыра.

Организатор фестиваля: управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Телефоны для справок: 7 (3852) 20-61-70, 20-61-71