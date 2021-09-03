В правительстве РФ опасаются роста цен на отели и санатории из-за туристического кешбэка

В правительстве России видят риск роста цен на отели и санатории из-за программы туристического кешбэка. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным в ходе сессии Восточного экономического форума заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что вместе с главой Минфина Антоном Силуановом "абсолютно трезво" относится к программе.

"Есть риск того, что это разгоняет инфляцию средств размещения и увеличивает на стоимость, которую мы на кешбэк потратили", – цитирует его слова ТАСС.

Напомним, что программа путешествий с кешбэком в России стартовала в августе 2020 года. Как рассказала ранее глава Ростуризма Зарина Догузова, выплаты решили продлить и на зимние поездки – с 15 января по апрель включительно, а также с 1 октября 2022 года до середины декабря.