Сроки подачи горячей воды жителям центра Барнаула сдвинули

СГК на четыре часа продлила отключение горячей воды для 61 многоквартирного дома, семи частных домов, детского сада, трёх образовательных и двух медицинских учреждений, а также 24 административных зданий по улицам Молодёжная, Чкалова, Димитрова, проспекту Комсомольскому. Работы возле корпуса АлтГУ на проспекте Ленина, 61, продолжаются.

Всего под замену попало 11 метров магистральной теплосети диаметром 500 мм. В процессе вскрытия канала было обнаружено несколько повреждений. Теперь ориентировочное время окончания работ – 18:00.

Напомним, что 2 сентября произошло повреждение теплосети возле "свечки" АлтГУ. Изначально рабочие предполагали, что им придётся заменить 3 метра трубы, однако в процессе работы зону вскрытия пришлось увеличить на три метра, до 12. Из-за аварии без горячей воды временно остались 6,5 тысячи горожан.