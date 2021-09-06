В два раза больше интернета навсегда: Tele2 запустил акцию для новых клиентов

Новые клиенты Tele2 теперь будут получать двойной пакет интернет-трафика. Предложение действует на весь период пользования тарифом. С дополнительными гигабайтами можно делать всё что угодно, в том числе продавать на "Маркете", делиться с друзьями или оставлять на следующий месяц.

"Аудитория становится всё более цифровой – во втором квартале 2021 года объём потребляемого интернет-трафика в сети Tele2 вырос на 30% год к году. Поэтому в рамках акции наши новые клиенты получают в два раза больше гигабайтов за стандартную стоимость. Уверен, что это привлечёт в нашу сеть активных пользователей интернета, которые по достоинству оценят качество связи и цифровые продукты компании", – сказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Решетин подчеркнул, что компания стремится поддерживать образ жизни пользователей услуг связи, следовать трендам и запускать именно те акции, которые ожидают потенциальные клиенты.

Удвоенный пакет работает бессрочно при своевременном внесении абонентской платы за тариф. Предложение доступно при подключении к сети Tele2 до 30 сентября 2021 года на тарифы: "Мой онлайн", "Мой онлайн+" или "Везде онлайн".