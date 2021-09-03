В Минздраве выступили против отмены масочного режима

Отменять масочный режим сейчас точно не стоит, заявил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Его слова приводит ТАСС.

"Мы поддерживаем масочный режим, и Минздрав выступает за ношение масок", – сказал чиновник на ВЭФ.

Фисенко добавил, что для достижения коллективного иммунитета необходимо наращивать темпы вакцинации от ковида. А для этого каждый "должен сделать соответствующий выбор и занять активную позицию по этому вопросу", отметил он.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что уже этой осенью Россия может столкнуться с новой вспышкой коронавируса. При этом развитие эпидситуации во многом будет зависеть от позиции граждан.