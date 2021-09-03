Житель Алтайского края украл 1205 метров алюминиевых проводов и попался полиции

В Смоленском районе полицейские задержали подозреваемого в краже 1205 метров электрических проводов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Установлено, что ранее судимый мужчина охранял не действующую территорию мехтока и знал, что данная линия электропередачи в настоящий момент обесточена. В результате он срезал четыре пролёта проводов и сдал их в ближайший пункт приёма металлолома", – рассказали в полиции.

Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили по статье "Кража". Также сельчанину предъявили подписку о невыезде и ненадлежащем поведении.