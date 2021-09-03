Новый город Спутник появится под Владивостоком

Минвостокразвития анонсировало строительство в России нового города. Как сообщает РИА Новости, городу дадут название Спутник.

В ходе Восточного экономического форума было объявлено, что поселение с 2,8 млн квадратных метров жилья будет возведено в 30 километрах от Владивостока.

По расчётам ведомства, в городе должны будут проживать 300 тысяч человек. Вместе же с Владивостоком и Артемом население городской агломерации превысит миллион человек.

При этом сам муниципалитет расположится в непосредственной близости от аэропорта. Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что численность населения Спутника должна была составлять 50 тысяч человек, а построен он будет через 10 лет.

Напомним, что ранее Сергей Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить три-пять крупных городов с населением до миллиона человек. По его словам, сделать эти города нужно направленными на конкретную сферу деятельности. Кроме того, Шойгу призвал также перенести в Сибирь и столицу.