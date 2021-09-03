Дождь – мокро, лук – слёзы. Эксперты рассказали, какие бывают виды ассоциаций

Начинающим писателям, копирайтерам, лингвистам и социологам в работе часто могут понадобиться ассоциации. Они помогают правильно формировать речь, обращённую к клиенту.

Кроме того, часто в работе специалистов требуется понимание того, как работают ассоциации. Психологи в общении с клиентами могут направить их по пути исцеления, преподаватели могут помочь запомнить иностранные слова. Специалисты рассказали, что ассоциации к словам бывают нескольких видов:

причинно-следственные (дождь – мокро, лук – слёзы);

по близости во времени или в пространстве (утро – рассвет, пенал – карандаш);

противоположность (злой – добрый);

по сходству характеристик (кирпич – кубик);

обобщение (помидор – овощ, собака – животное);

По мере накопления опыта у человека формируется всё больше ассоциаций со словами. Благодаря этой способности он может анализировать, запоминать события, принимать решения, делиться впечатлениями. И, конечно, у каждого человека формируется свой уникальный ассоциативный ряд. Например, слово "клубника" у одного вызовет воспоминание о бабушкином доме, лете, а у другого – ассоциацию с дерматитом и лекарствами.