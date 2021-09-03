Пояснил за шмот. Алтайский контрактник напал на военный патруль в Южно-Сахалинске

Алтайский контрактник избил военных полицейских в Южно-Сахалинске. Правоохранители остановили жителя Республики Алтай за "нарушение ношения военной формы одежды".

Как сообщают "Новости Горного Алтая", военнослужащий 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го Армейского корпуса К. "применил физическую силу в виде нанесения побоев" сержанту и ефрейтору военной полиции "руками и ногами по различным частям тела".

Против алтайского контрактника возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

В это же время родственники военнослужащего в мессенджерах рассылают сообщения, в которых уверяют, что полицейские сами спровоцировали мужчину, оскорбляли его, из-за чего и произошёл конфликт. Кроме того, родственники считают, что мужчина поступил правильно, когда дал им сдачи.