Шубенков сообщил о возвращении в Россию из "провонявшей навозом" Австрии

Алтайский барьерист Сергей Шубенков возвращается в Россию. Спортсмен лечился в Австрии после надрыва ахилла, полученного на Олимпиаде в Токио.

"Хорошо в этой вашей Австрии, но пора уже и домой, где не пахнет навозом на каждом шагу, а по воскресеньям можно без проблем купить еды", — написал легкоатлет в Instagram.

Шубенков получил надрыв ахилла на разминке перед квалификационным забегом на 110 метров с барьерами в Токио 3 августа. Из-за этого ему пришлось отказаться от участия на Олимпиаде.

По его словам, хирургическое вмешательство ему не потребовалось, а восстановление займёт примерно два месяца.