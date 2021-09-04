Безработная бийчанка набрала кредитов, чтобы разбогатеть, но всё потеряла

22-летняя безработная жительница Бийска получила звонок от "представителя финансовой компании" и решила попробовать себя в качестве брокера. О том, чем это закончилось, рассказали в региональном МВД.
Был создан "брокерский счёт" и злоумышленники начали выкачивать деньги из молодой девушки. Она совершила несколько переводов в размере 20, 150 и 110 тысяч рублей. Деньги бийчанка брала в кредит.
Мужчина, с которым она разговаривала каждый день, стал юлить, когда бийчанка захотела снять деньги со своего счёта. Менеджер сказал, что для этого надо ещё заплатить. Но денег уже не было. Тогда вежливость и тактичность в общении с ней пропали, ровно как и сумма, которая была вложена.
Тогда девушка поняла, что стала жертвой мошенников.
Комментарии
Наказывать надо мошенников по всей строгости.
Пусть люди и глупы и доверчивы, это не повод разводить их.
Что станет с женщиной теперь?
Будет ли жива через 5 лет, или не доживет из-за стресса и выбивальщиков долгов, не уйдет ли бомжевать? По-сути ей доломали жизнь.
мошенников нужно наказывать и еще задать вопросы (в кабинете следователя, светя лампой в глаза) тем, кто дает деньги безработным!
кто даёт деньги безработным, а особенно пенсионерам! Папаня (67 лет) попал в такую ситуацию. Так же "брокеры" на него вышли и начали окучивать, а он начал брать кредиты в "микрах" под 365%, поскольку в банках ему отказывали.. набрал в 4-5 организациях, оплачивать не мог, начали названивать "коллекторы", когда мы в итоге оплатили, ему опять стали названивать "брокеры", а ему опять дали кредиты, только первый раз 10 тысяч, а второй уже 30.. а возврат в разы больше..
возможность запретить человеку (пенсионеру) брать кредит, особенно в микрофинансовых?
Попробовать себя в качестве брокера)))Она хоть знала, что такое брокерское обслуживание? Пока кредиты брала хоть бы зашла в Сбербанк и спросила, как они брокерское обслуживание предоставляют клиентам. Надо же было изучить конкурентов))