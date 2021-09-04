Безработная бийчанка набрала кредитов, чтобы разбогатеть, но всё потеряла

22-летняя безработная жительница Бийска получила звонок от "представителя финансовой компании" и решила попробовать себя в качестве брокера. О том, чем это закончилось, рассказали в региональном МВД.

Был создан "брокерский счёт" и злоумышленники начали выкачивать деньги из молодой девушки. Она совершила несколько переводов в размере 20, 150 и 110 тысяч рублей. Деньги бийчанка брала в кредит.

Мужчина, с которым она разговаривала каждый день, стал юлить, когда бийчанка захотела снять деньги со своего счёта. Менеджер сказал, что для этого надо ещё заплатить. Но денег уже не было. Тогда вежливость и тактичность в общении с ней пропали, ровно как и сумма, которая была вложена.

Тогда девушка поняла, что стала жертвой мошенников.