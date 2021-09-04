В Республике Алтай за миллион продают телёнка, который видел Киркорова

На популярном сервисе появилось объявление о продаже необычного телёнка. Автор публикации уверяет, что животное видело российского короля поп-музыки Филиппа Киркорова.

Телёнок не только видел Киркорова, но и снимался для его историй в Instagram.

За "звёздное" животное продавец просит один миллион рублей, а также предлагает возможность обменять его на дом в Дубровке или Майме.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров пришёл в восторг от встречи со стадом коров на трассе в Республике Алтай. Известный исполнитель прилетел, чтобы выступить на дне рождения блогера Елены Блиновской, который отмечали в одном из алтайских отелей.