В Республике Алтай за миллион продают телёнка, который видел Киркорова

На популярном сервисе появилось объявление о продаже необычного телёнка. Автор публикации уверяет, что животное видело российского короля поп-музыки Филиппа Киркорова.
Телёнок не только видел Киркорова, но и снимался для его историй в Instagram.
За "звёздное" животное продавец просит один миллион рублей, а также предлагает возможность обменять его на дом в Дубровке или Майме.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров пришёл в восторг от встречи со стадом коров на трассе в Республике Алтай. Известный исполнитель прилетел, чтобы выступить на дне рождения блогера Елены Блиновской, который отмечали в одном из алтайских отелей.
Комментарии
Киркоров должен сам его выкупить! Ведь теленок может такое рассказать...
Вместе с хозяином!
дешево, надо брать.
две штуки есть?
А что, у Киркорова с телёнком были какие-то особые отношения?
Бедный теленок!
...обменять его на дом в Дубровке или Майме.
А почему бы не в Дубае или на Майами?
А земля, по которой ходил Киркоров, вообще святая. Бесценная.
Продам телевизор по которому показывали Киркорова.Недорого, за пол цены теленка.
зачем продавать? надо бычку вступить в Единую Россию
4.09.2021 17:46
- гость -
Покинуть кпрф? Да ни в жисть!