Телеведущий Норкин женился через год после смерти жены

Телеведущий Александр Норкин женился во второй раз. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Норкин опубликовал фотографии из ЗАГСа. О новой супруге телеведущего пока почти ничего неизвестно.

Первая жена Норкина, Юлия, с которой он прожил 30 лет, год назад скончалась от инфаркта. Пользователи социальных сетей посчитали, что мужчина очень рано решил вновь жениться.

"Мог бы и повременить чуток для приличия. Хотя бы не выставлять напоказ", – написал один из комментаторов под постом.

Отметим, что телеведущий не в первый раз сталкивается с критикой. Ранее его осудили за публикацию фотографий с похорон первой супруги.